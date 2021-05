Atout France: Was wirklich zählt

Nach Berechnungen der WTO zufolge, sind die internationalen Ankünfte in 2020 im Vergleich zu 2019 um 74% gesunken. Seit dem 03. Mai 2021 können Urlaubsgäste aber mit einem negativen PCR-Test (max. 72 Std. alt) wieder nach Frankreich einreisen.

Fokus auf Europa

Ilona Perrot, Presseverantwortliche und Emanuel Marcinkowski, Direktor von Atout France Österreich und Zentraleuropa, scheinen für das touristische Jahr 2021 – nicht nur unter dem Aspekt der zeitnahen Einführung eines grünen Passes – durchaus optimistisch. Denn zum Einen, sei bereits für diesen Sommer eine stufenweise Wiederaufnahme der Veranstaltungen und Events für zu erwarten und zum Anderen zeichne sich ab, dass Europäer in diesem Jahr wieder bereit seien, grenzüberschreitend zu reisen. Nachdem nämlich vor der Krise mehr als 75% der Besucher aus Europa kamen, erwarten französische Tourismusexperten heuer sogar mit einen Zuwachs auf 85% an Gästen aus den 10 wichtigsten Märkten. Gesamt rechnet man in 2021 mit rund 57 Mio. Gästen, was angesichts der 90 Mio. Ankünfte des Rekordjahres 2019 durchaus positiv erscheint. Mit jenen Übernachtungszahlen galt Frankreich übrigens als Nummer 1 aller Tourismusdestinationen weltweit, der Tourismus trug immerhin 7,5% zum französischen BIP bei.

Zurück zum Ursprung

Um die europäischen Gäste wieder- bzw. neu hinzuzugewinnen hat Atout France, erstmals gemeinsam mit ihren 13 regionalen Tourismusverbänden sowie einigen privaten Unternehmen, unter der Dachmarke #ExploreFrance eine – mehrheitlich online-konzipierte – Werbekampagne ins Leben gerufen, die unter dem Slogan „Was wirklich zählt“ folgende innovative Angebote beinhaltet: Frankreich bietet neben den wichtigen Sicherheitsbedingungen und -maßnahmen die wohl bekanntlich größtmögliche Diversität in einem Land zusammengefasst. Unberührte Gebiete und die landschaftliche Vielfalt soll im Rahmen besonders naturnaher Erlebnis-Produkte an den Gast herangeführt werden. Es zählt die Rückbesinnung auf das Wesentliche, das Menschliche, die gemeinsamen Momente – eben die überall gegenwärtige Geselligkeit der Bevölkerung. Slow Tourism wird mit dem Aspekt der (Wieder-)Entdeckung von Natur und Landschaft in den Vordergrund gestellt. Nachhaltiger Tourismus, mit gezieltem Fokus auf Authentizität und Erleben der französischen Lebensart – einschließlich der Kulinarik, Kultur und Tradition – soll der bekannten Redewendung „wie ein Gott in Frankreich leben“ wieder neues Leben einhauchen. Nicht zuletzt zielt die Kampagne darauf ab, rund 2,8 Mio. Arbeitsplätze, die vom Tourismus abhängen, zu unterstützen. (red)