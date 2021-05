Lufthansa fliegt nach Fort Meyers

Der Southwest Florida International Airport (RSW) befindet sich südöstlich von Fort Myers, nur 40 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt. Mehr als 20 Fluglinien bedienen den Flughafen, zahlreiche davon mit sehr guten Verbindungen ab/an Deutschland, Österreich und Schweiz.

Endlos weiße Strände

Das tropische Inselparadies The Beaches of Fort Myers and Sanibel ist wie gemacht für einen entspannten Urlaub: abwechslungsreich, kinderfreundlich, unkompliziert und erholsam. Zum angenehmen Klima und der beeindruckenden Natur kommen rund 80 Kilometer flach abfallende Sandstrände, die zum Baden im warmen Golf von Mexiko oder langen Strandspaziergängen einladen. Große und kleine Entdecker können hier im Südwesten Floridas mit dem Kajak auf zahlreichen Wasserwegen paddeln, Delfine und Seekühe beobachten, das außergewöhnliche Muschelvorkommen erforschen, die gastronomische Vielfalt genießen oder in den Edison & Ford Winter Estates Geschichte zum Anfassen erleben. (red)