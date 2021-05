Qatar Airways erhöht Flugfrequenz nach Malé und Wien

Qatar Airways steuert ab 1. Juli 2021 viermal täglich Malé, die Hauptstadt der Malediven an. Zu den bisher drei täglichen Verbindungen von Doha auf die Malediven kommt somit, um der großen Nachfrage gerecht zu werden, eine weitere hinzu. Buchbar sind die Flüge mit der Flugnummer QR 670 ab sofort.

Ebenfalls ab Juli 2021 stockt Qatar Airways die Frequenz von Doha nach Wien von bisher vier wöchentlichen Flügen auf eine tägliche Rotation auf.

Die zwei täglichen Verbindungen ab Frankfurt nach Doha, die täglichen Flüge von München und Zürich sowie die fünf wöchentlichen Verbindungen ab Berlin in die Hauptstadt von Qatar bleiben bestehen.

Derzeit bietet Qatar Airways mehr als 1.200 wöchentliche Frequenzen zu über 140 Destinationen in Afrika, Asien, Europa und Amerika an.

Qmiles sammeln & einlösen

Privilege Club-Mitglieder können ab sofort auch in über 350.000 Hotels und bei mehr als 20.000 Autovermietungen weltweit Qmiles sammeln und dann auch beispielsweise in 5-Sterne-Hotels wie dem Sharq Village & Spa in Doha, dem InterContinental London Park in London, dem Le Royal Monceau in Paris oder bei den Mietwagen-Anbietern Avis, Budget und Sixt einlösen.

Auch bei Reisebuchung, die sie mit Bargeld getätigt werden sammeln Mitglieder des Privilege Clubs nun Qmiles.

Neues CO2-Programm

Zusätzlich hat die nationale Fluggesellschaft von Qatar kürzlich ein neues Programm eingeführt, das es Passagieren ermöglicht, die mit ihrer Reise verbundenen Kohlenstoffemissionen freiwillig bei der Buchung auszugleichen.

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Reisenachfrage hat Qatar Airways ihre Airbus A380-Flotte geerdet, da es ökologisch nicht vertretbar sei, ein Flugzeug dieser Dimension während der aktuellen Marktsituation zu betreiben. (red)