REWE Austria Touristik startet in den Griechenland-Sommer

BILLA Reisen bietet für den Sommer 2021 mehr als 600 Hotels diverser Kategorien in allen griechischen Destinationen an, von denen eine Vielzahl direkt zu Beginn der Saison öffnet. Flüge in die beliebte Destination sind ab Wien, Graz, Linz und Salzburg buchbar. Neben beliebten Inseln wie Kreta, Rhodos, Kos und Korfu hat BILLA Reisen auch Karpathos, Zakynthos oder ganz neu Lefkada (Lefkas) im Programm.

Große Urlaubsvielfalt

Viele Hotels in Griechenland sind neu im BILLA Reisen Sommerprogramm. So wurde das Hotelangebot auf Kreta um 15 Häuser erhöht, darunter das Sentido Unique Blue - ein Neuzugang der Sentido Hotels (früher unter dem Namen lti AKS Minoa Palace bekannt). An der Ionischen Küste wurde das Portfolio ebenfalls ausgebaut: Neu dabei im Sommer 2021 sind die Region Preveza und die Ionische Insel Lefkada. Insgesamt wurden hier neun Hotels im 4- bis 5-Sterne-Segment aufgenommen, wie etwa das Sport- und Lifestylehotel Sivota Retreat powered by Playitas, welches exklusiv bei den Marken der REWE Austria Touristik buchbar ist.

Sicher und sorglos buchen

BILLA Reisen ermöglicht flexible Urlaubsplanung bereits ab 9 EUR: Mit der Zubuchung eines Flexpakets können KundInnen kostenfrei und ohne Angabe von Gründen bis 14 Tage vor Abreise umbuchen oder stornieren. Diese Aktion gilt bis auf weiteres für alle Neubuchungen von Flugpauschalreisen und Hotel-Only der Marken BILLA Reisen, Jahn Reisen Austria, Transair, DERTOUR und Meiers Weltreisen für Abreisen bis zum 30. April 2022. Auch an die Rückreise aus Griechenland ist gedacht: So bietet BILLA Reisen allen Gästen die Möglichkeit, vor Ort einen Termin zum benötigten Antigen-Schnelltest im nächstgelegenen Testzentrum zu buchen. Als besonderen Service gibt es auch Testungen durch geschultes medizinisches Personal direkt in vielen Hotels. (red)