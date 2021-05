TUI startet Sommersaison mit Exklusivflug nach Kreta

Geht es um die beliebtesten Reiseländer der österreichischen Gäste, sind Reisen rund um das Mittelmeer 2021 wieder verstärkt gefragt. Auf Platz 1 liegt ganz klar Griechenland: Kreta, Rhodos und Kos liegen in der Beliebtheit vorne und bieten das umfangreichste Angebot. Aber auch Insidertipps wie die kleineren Inseln Karpathos und Zakynthos sind gefragt.

„Wir erwarten vor allem für Griechenland, Spanien und ab Juli auch für Zypern einen guten Sommer. Die bisherigen Buchungen zeigen, dass insbesondere Griechenland von Familien nachgefragt wird“, so Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

Einige Flüge im Juni, zum Beispiel jener nach Kreta, seien laut TUI bereits ausgebucht. Aus diesem Grund bietet der Veranstalter gemeinsam mit dem Flugpartner Austrian Airlines am 29. Mai einen zusätzlichen Flug von Wien nach Kreta an.

Neueröffnungen im Sommer 2021

Die Premium-Clubmarke Robinson eröffnet im Sommer 2021 den ersten Club auf Zypern und erweitert damit ihr Portfolio auf 26 Anlagen weltweit. Der neue Robinson Club Cyprus liegt in Alaminos direkt am langen Sandstrand der Südostküste Zyperns zwischen Larnaka und Limassol und sowohl für Familien als auch für AktivurlauberInnen

Fünf neue TUI Blue Hotels ergänzen das Sommerprogramm in Europa und auf den Malediven: Neben dem neuen TUI Blue Olhuveli liegen die anderen neuen TUI Blue Hotels auf Sylt, Menorca, an der türkischen Riviera und in Dubrovnik.

Für Familien geht auf Korfu der neue TUI Kids Club Mayor Capo di Corfu an den Start. Das Fünf-Sterne-Familienhotel im Villagestil liegt direkt am flach abfallenden Sandstrand. Damit stehen im Sommer 39 TUI Kids Clubs zur Auswahl. Bei den Ferienhotels für das kleine Budget ergänzen das TUI Suneo Marinda Garden auf Menorca und das TUI Suneo Green Garden auf Mallorca das Portfolio.

Sicherheit und Flexibilität

Sicherheit und Flexibilität stehen in diesem Jahr vor der Preisfrage. Persönliche Beratung und eine Ansprechperson sind wichtig. Ebenso die Flexibilität, auch kurzfristig umbuchen zu können. „Während in der Vergangenheit das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtigstes Kriterium bei der Reiseplanung war, steht nun die Flexibilität an erster Stelle. Wir sehen das beim neuen Flex-Tarif, den wir eingeführt haben. Über 80% aller Neubuchungen sind aktuell Buchungen mit Flex-Tarif“, sagt David Szabo, Head of Operations bei TUI Österreich.

Urlauber haben damit die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen oder Unterkunftsbuchungen gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Im Falle einer Stornierung erhalten Kunden den gesamten Reisepreis inklusive Flex-Tarif erstattet.

Für rund 6.000 Hotels in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz gibt es darüber hinaus Flex-Raten, die eine kostenlose Stornierung bis 18 Uhr am Anreisetag möglich machen. Zusätzlich ist bei TUI der Covid-Protect-Reiseschutz inklusive. Dieser Reiseschutz deckt auch im Fall einer Reise in ein Risikogebiet die entsprechende Versorgung ab und umfasst unter anderem einen virtuellen Arztbesuch, Covid-Test, Rückfluggarantie sowie Hotel- und Behandlungskostenübernahme.

Ausblick

TUI blick positiv auf die nächsten Monate. „Der Impffortschritt und verbesserte Testmöglichkeiten legen den Grundstein für sicheres Reisen. Wir rechnen damit, dass es insbesondere in den Sommermonaten einen starken Nachholeffekt geben wird und in den Sommerferien die Flieger auf vielen Strecken schnell ausgebucht sein werden. Deshalb empfehlen wir jetzt zu buchen“, so Math.

Insgesamt bietet TUI ab Ende Mai bis zu 200 wöchentliche Flugverbindungen ab österreichischen Abflughäfen in zehn Urlaubsländer. (red)