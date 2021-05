TUI Cruises startet Kreuzfahrten ab Deutschland

Neben Reisen auf die Kanarischen Inseln und nach Griechenland bietet TUI Cruises am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, die erste Kreuzfahrt der Mein Schiff Flotte ab Kiel an. Zu Beginn der Kreuzfahrtsaison setzt TUI Cruises auf die bewährten „Blauen Reisen“. Die Panoramafahrten ohne Landgang bieten maximale Entschleunigung auf See mit der gewohnten Vielfalt des Premium Alles Inklusive-Angebots.

Weitere Details zu den Reisen wie Schiff, Reiselänge und Preise folgen Anfang kommender Woche.

Gesundheits- und Hygienekonzept von TUI Cruises

Für ein entspanntes und sorgenfreies Reisen auf höchstem Sicherheitsniveau erhalten Gäste alles aus einer Hand: Vom verpflichtenden COVID-19 Test vor der Reise über ein bewährtes Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Schutz von Gästen und Besatzung. Bewusst reduzierte Kapazitäten von maximal 60% sorgen für ein noch großzügigeres Platz-pro-Passagier Verhältnis. So kann jederzeit genug Abstand gehalten werden.

Die Reisen sind ab kommender Woche buchbar. (red