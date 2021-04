Seabourn Odyssey ab/bis Barbados

Ab dem 18.07.2021 sticht die Seabourn Odyssey mit neu aufgelegten Kreuzfahrten ab/bis Barbados in See, die Routenkarten finden Sie HIER. Diese Reisen können von Gästen gebucht werden, die bis zwei Wochen vor Abreise vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden. Bei Buchung bis 31. Mai 2021 winken pro Suite 500 USD Bordguthaben oder ein inkludiertes W-LAN Paket (bei Buchung bis 01.06.21), Seabourn Club Member erhalten 5% Rabatt auf den Cruise-Only Preis. Die Aktion "Book With Confidence" für eine kostenfreie Stornierung bis 30 Tage vor Abreise gilt bis 31.05.201 unter Beachtung folgender Punkte:

Kunden buchen bis 31.05.21 eine Kreuzfahrt mit Abfahrt bis einschließlich 31.12.2021

Kundenseitige Stornierung bis 30 Tage vor Abfahrt ohne Angabe von Gründen möglich

Wenn die Buchung storniert wird, erzeugt unser System automatisch den Future Cruise Credit

100% Future Cruise Credit in Höhe des Anzahlungsbetrages bzw. Teilzahlungsbetrages wird auf das „Seabourn Club Member“-Konto gutgeschrieben.

Der Future Cruise Credit muss innerhalb von 12 Monaten nach Erstellung für eine Neubuchung verwendet werden (gültig für Kreuzfahrten 21/22 mit Abfahrt bis einschließlich 31.12.2022)

Eine Übertragung von Promo-Zusatzleistungen (z.B. Bordguthaben, Internet-Package, Air-Credit) auf eine neue Buchung ist nicht möglich. Es gelten die Konditionen & Zusatzleistungen der jeweils aktuellen Werbe-Kampagne

Frühbucher-Bonus für 2022/23 sichern

Frühbucher, die bis 30. Juni eine Seabourn-Kreuzfahrt für die Saison 2022/23 buchen und vollständig bezahlen, erhalten bei ausgewählten Reisen einen Frühbucher-Bonus von zehn Prozent. Allein in Europa bietet die Reederei im nächsten Jahr 68 Abfahrten. 27 europäische Häfen werden entweder erstmals wieder seit fünf Jahren oder tatsächlich zum ersten Mal angefahren. Dazu gehören Vis und Trogir in Kroatien, Esbjerg in Dänemark, Plymouth und Portsmouth in England, La Ciotat und Douarnenez in Frankreich, Laerdal in Norwegen sowie Ferrol und Puerto Rosario auf Fuerteventura. (red)