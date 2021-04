Leinen los mit Kind und Kegel

Zu den beliebtesten Segelrevieren zählen aktuell Kroatien und Griechenland. Der Reiseverlauf kann individuell auf die Bedürfnisse - von Wasseraktivitäten über lehrreiche Ausflüge an Land - ausgerichtet werden. Die Yacht bietet viel Platz für Rückzugsmöglichkeiten und gleichzeitig alle Annehmlichkeiten, um sich selbst zu versorgen.

Erlebnis für die kleinen Seebären

Für Kids bedeutet ein Segeltörn sicherlich ein aufregendes Abenteuer, dank sicherer Boote mit Kinderschutznetzen können sich Eltern entspannt zurücklehnen. Mit ein paar Segelstunden am Tag entdeckt die Crew neue Inseln, einsame Buchten und hat genügend Zeit für Stopps zum Schwimmen, Schnorcheln, SUP oder Kajak-Touren. Natürlich warten auf Kinder auch an Land interessante Entdeckungsmöglichkeiten. Erfahrene Familiensegler empfehlen, Kindern eigene Aufgaben an Bord zu geben: Unterstützung beim Segelsetzen, das nächste Ziel per Fernglas suchen, Karten lesen und bei der Navigation helfen. Sämtliche Segelreviere der Anbieter sind handverlesen und bieten eine sehr gute marine Infrastruktur. Eltern, die sich vollends der Familie widmen möchten, können bei Sunsail und The Moorings eine Yacht mit Skipper chartern.

Revier-Tipps für Familien

Ein beliebtes Segelrevier für Familien in Kroatien ist Marina Agana in der Nähe von Split. Auch unerfahrene Segler verbringen entspannte Stunden, da die Navigation nach Sicht den Törn besonders leicht gestaltet. Es sind sowohl längere Schläge als auch kurzes Inselhopping möglich. Zu den favorisierten Zielen zählen die Inseln Brač, Šolta und Hvar. Neben über 1.000 einsamen und bewohnten Inseln vor der dalmatinischen Küste mit traumhaften Stränden und idyllischen Liegeplätzen locken Ortschaften mit jahrtausendealter Geschichte. Split mit dem berühmten Diokletianpalast und der lebhaften Innenstadt mit Geschäften, Cafés und Bars ist einen Besuch wert. Als Kontrast warten im Norden und Westen die entlegenen, unberührten Inseln der Kornaten, auf denen atemberaubende Landschaft auf himmlische Ruhe trifft. Ähnlich leichte Navigation und interessante Erlebnisse erwarten Familien in der Region rund um Lefkas in Griechenland. Die Insel im Ionischen Meer bildet den Auftakt einer Segelreise zu den berühmten Eilanden Kefalonia, Ithaka und Meganisi. Geschützte Ankerplätze, ruhiges Wasser und einfache Anlegemöglichkeiten machen Lefkas zur idealen Destination für Familien mit Kindern. Lefkas gilt als Paradies für Ruhesuchende mit weißen Sandstränden, versteckten Buchten und steilen Klippen. Von hier aus geht es zu den zahlreichen Inseln der Ionischen Küste, für die Griechenland berühmt ist.

Damit der Urlaub auch für Anfänger kinderleicht wird, bieten die Experten im Deutschland-Büro ausführliche Beratung, Live-Webinare und Online-Planungs-Tools zur Vorbereitung an. Weitere Informationen unter www.sunsail.de bzw. www.moorings.de. (red)