Costa Kreuzfahrten: Neubau und neue Routen für 2022/23

Für die Sommersaison 2022 konzentriert sich das Angebot von Costa auf mediterrane und nordeuropäische Destinationen.

Costa Toscana, Costa Smeralda & Costa Pacifica: Im Mai 2022 debütiert das neue Flaggschiff Costa Toscana im Mittelmeer und bietet einwöchige Kreuzfahrten zur Entdeckung Italiens, Frankreichs und Spaniens, mit einem langen Aufenthalt in Ibiza. Das Schwesterschiff Costa Smeralda fährt ebenfalls einwöchige Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer und auch die Costa Pacifica wird im Sommer 2022 mediterrane Destinationen ansteuern.

Reisen nach Griechenland, Kroatien und Malta: Drei weitere Schiffe der Costa Flotte verkehren im östlichen Mittelmeer mit einwöchigen Reiserouten. Gäste der Costa Deliziosa entdecken die griechische Inselwelt und verbringen dabei einen ganzen Tag und eine Nacht auf Mykonos. Gäste der Costa Luminosa erkundet die griechischen Inseln und Kroatien und die Costa Magica besucht Griechenland und Malta.

Vier Schiffe kreuzen in Nordeuropa: Die Costa Fortuna bietet zweiwöchige Kreuzfahrten nach Island an, oder alternativ nach Irland, Schottland und England. Die Costa Favolosa und die Costa Diadema brechen zu einwöchigen Kreuzfahrten in die baltischen Hauptstädte auf, wobei sie drei Tage Stockholm und zwei Tage St. Petersburg besuchen werden. Weiteres Ziel sind die norwegischen Fjorde. Das Programm der Costa Fascinosa umfasst 12-tägige Reisen bis zum Nordkap und 9 Tage in der Ostsee.

Routen der Wintersaison 2022/23

Die Königsklasse Weltreise: Die Großen Kreuzfahrten an Bord der Costa Luminosa kommen in der Wintersaison 22/23 zurück: zwei fantastische 50-tägige Reisen, von Genua nach Buenos Aires und von Buenos Aires nach Genua, die den Amazonas hinaufführen. Für Kunden, die lange Reisen lieben, empfiehlt sich die Costa Deliziosa Weltreise, die am 11. Jänner 2023 von Savona aus startet und in drei Monaten die Kontinente Europa, Asien, Afrika und Amerika ansteuert.

Kreuzfahrten nach Südamerika, in die Emirate und Karibik: Um auch im Winter die Sonne zu genießen, bietet Costa Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate, den Oman und Katar und zu den Traumstränden der karibischen Inseln an. In Kürze werden die Kreuzfahrtprogramme für Südamerika für die Wintersaison 22/23 bekannt gegeben.

Neue Ziele: Marokko, Israel, Ägypten: Wer näher an der Heimat bleiben möchte, kann die zweiwöchigen Kreuzfahrten der Costa Magica zu den Kanarischen Inseln und den Azoren buchen, während die Costa Diadema nach Griechenland und in die Türkei und im Wechsel nach Israel und Ägypten fährt. Die Costa Smeralda kreuzt im westlichen Mittelmeer, im Herbst gesellen sich noch die Costa Luminosa und Costa Fortuna hinzu. Ebenfalls im Herbst 2022 läuft die Costa Fascinosa Portugal und Spanien an und die Costa Favolosa fährt nach Marokko.

Weitere Details zu den Schiffsrouten ab Anfang nächster Woche unter: www.costakreuzfahrten.at (red)