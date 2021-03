Turkish Airlines kehrt nach Salzburg zurück

Die Rückkehr an den Flughafen Salzburg erfolgt stufenweise. In der Zeit von 1. April bis 28. Juni 2021 fliegt Turkish Airlines jeweils Montag und Samstag am Vormittag und Donnerstag und Sonntag am Nachmittag.

TK 1381 Mo, Sa ab IST 08:25 an SZG 10:05

TK 1382 Mo, Sa ab SZG 11:00 an IST 14:30

TK 1383 Do, So ab IST 16:35 an SZG 18:10

TK 1384 Do, So ab SZG 19:05 an IST 22:35

Tägliche Flüge ab Sommer

Ab 29. Juni 2021 wird die Zahl der wöchentlichen Verbindungen auf sieben aufgestockt.

TK 1381 Mo, Mi, Fr, Sa ab IST 08:25 an SZG 10:05

TK 1382 Mo, Mi, Fr, Sa ab SZG 11:00 an IST 14:30

TK 1383 Di, Do, So ab IST 16:35 an SZG 18:10

TK 1384 Di, Do, So ab SZG 19:05 an IST 22:35

Wann die Flüge ab / bis Graz wieder aufgenommen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

