Mit Gruber-reisen nach Kroatien

Das aktuelle Hotelangebot deckt alle Nachfragesegmente über die gesamte Küstenlinie von Istrien bis Dalmatien ab. Von den ständig in der Nachfrage steigenden Mobile-Homes bis hin zu den Top-Hotels des Landes ist für jeden Geschmack etwas im Portfolio.

Sicheres Bretanide

Ein Schwerpunkt ist auch in diesem Jahr wieder die Insel Brač mit dem konzerneigenen Bretanide Sport & Wellness Resort im beliebtesten Badeort der Insel, Bol - bekannt durch das „Goldene Horn“ welches in unmittelbarer Nähe zum Hotel liegt. Das umfangreiche Sicherheitskonzept, das sich im Vorjahr bewährt habe, komme auch heuer wieder zum Einsatz. Damit werde den Gästen des Bretanide Sport & Wellness Resort die höchstmögliche Sicherheit in Kombination mit einem erholsamen Urlaub ermöglicht, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Flüge ab Graz, Linz und Wien

Die Insel wird mit Charterflügen direkt ab Österreich angeboten: Diese Füge werden jeden Samstag ab 29. Mai. bis 9. Oktober 2021 mit Croatia Airlines ab Graz und Linz durchgeführt. Zusätzlich geht es heuer mit Linienverbindungen von Wien nach Split auf die bei Österreichern besonders beliebte Insel. Bei Gruber-reisen hab man aber auch vorgebaut und werde bei einer entsprechend steigenden Nachfrage auch die gewohnten Charterflüge ex Innsbruck und Wien wieder aktivieren, so Gruber-reisen. Ebenfalls im Programm sind wieder die Bäderbusse: Sie führen nach Istrien, an die Kvarnerbucht bzw. auch nach Dalmatien bis auf die Insel Brač.

Sorglos-Paket

Wichtig für Reisewillige ist das in fast allen Objekten und Pauschalen enthaltene „Sorglos-Paket“. Eine Stornosicherheit für die bei Gruber-reisen keine Extrakosten anfallen. Bei diesem inkludierten Paket ist es Kunden möglich, bis 14 Tage vor Abreise kostenlos zu stornieren oder umzubuchen. Die Aktion gilt in den beteiligten Hotels für Neubuchungen bis 31. März 2021. (red)