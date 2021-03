Wizz Air: Neue Basis in Palermo

Die Geschichte von Wizz Air in Italien reicht bis ins Jahr 2004 zurück, als der erste Flug von Bergamo nach Kattowitz startete. In den letzten 17 Jahren habe die Fluggesellschaft 41 Mio. Passagiere von und nach Italien befördert.

"Nach 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Italien freue ich mich, unsere vierte italienische Basis in Palermo anzukündigen. Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement, unsere Präsenz in Italien auszubauen und mehr erschwingliche Reisemöglichkeiten anzubieten, während wir gleichzeitig die höchsten Standards für Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle einhalten", so George Michalopoulos, Chief Commercial Officer von Wizz Air.