Plantours Kreuzfahrten: Fahrten zu den Großen Seen 2022

Als einziges deutschsprachig geführtes Kreuzfahrtschiff steuert die MS Hamburg im kommenden Herbst die Großen Seen in Kanada und den USA an. Die See-Fahrten für die maximal 400 Passagiere führen nicht nur zu beeindruckenden Naturschauplätzen wie den Niagarafällen, der Region um die Thousand Islands mit den im Herbst farbenprächtigen Wäldern, sondern auch zu Metropolen wie Chicago, Toronto, Detroit und Cleveland. Die beiden 18-tägigen Routen starten jeweils in Montrèal.

Bauliche Besonderheiten & Modernisierungen

Die MS Hamburg wurde speziell für die Fahrten auf den Großen Seen konzipiert und zuletzt durch den Einbau absenkbarer Panoramafenster in vielen Kabinen sowie neu gestalteter Bars und Restaurants nochmals umfangreich modernisiert. Die Abmessungen und Aufbauten des Schiffs ermöglichen die Passagen durch die 15 riesigen Schleusen am St. Lorenz Strom und den Großen Seen. So kann der Kapitän bei Bedarf sogar Teile der Kommandobrücke einfahren, um zentimetergenau in die Schleusenkammern zu navigieren.

Termine & Preise: 24.09. bis 11.10.2022 und 10.10. bis 27.10.2022 / ab 4.499 EUR inklusive Flügen ab und bis Deutschland

