Plantours: Mit der MS Hamburg ab Hamburg in die Antarktis

Erstmalig startet MS Hamburg am 19. Oktober ab Hamburg zu einer Kreuzfahrt zum 7. Kontinent.

Erstmalig startet MS Hamburg am 19. Oktober ab Hamburg zu einer Kreuzfahrt zum 7. Kontinent.

Die ungewöhnliche Routenplanung erklärt Geschäftsführer Oliver Steuber: „Die Antarktis ist für Kreuzfahrtfans ein absolutes Traumziel, nur schrecken viele Passagiere vor den Flügen zurück. Diese Sorge können wir durch den neuen Fahrplan quasi halbieren. Und die ersten Rückmeldungen der Reisebüros und Kunden sind enorm positiv.“

Kanaren, Kapverden, Brasilien und Argentinien Rio de Janeiro

Nach Hamburg und Borkum führt die Route entlang der Westküsten Frankreichs, Spaniens und Portugals auf die Azoren und die Kanarischen Inseln mit La Gomera und El Hierro. Gleich vier Inseln der Kapverden läuft MS Hamburg an, ehe Brasilien mit Salvador de Bahia und Rio de Janeiro sowie anschließend Montevideo in Uruguay und Mar del Plata in Argentinien folgen.

Plantours ist seit vielen Jahren Vollmitglied der IAATO, dem weltweiten Zusammenschluss zur Steuerung und Einhaltung der Umweltauflagen für Antarktis-Reisen. Mit der Erfahrung und dem Know How sowie dem Einsatz zusätzlicher Lektoren entdecken die Passagiere noch vor der Ankunft in der Antarktis die Falkland Inseln und das Naturparadies Südgeorgien mit riesigen Pinguinkolonien.

Mit Zodiacs durch die Antarktis

In der Antarktis spielt das kleine Kreuzfahrtschiff dabei nochmals seinen Größenvorteil aus: Mit den bordeigenen Zodiacs stehen Expeditionsausflüge auf dem sich täglich anpassendem Fahrplan. Ziele sind dann neben dem Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation auch King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Port Lockroy und der Neumayer Kanal.

Per Sonderflug geht es abschließend von Ushuaia zurück nach Deutschland, die Ankunft erfolgt noch vor Weihnachten. (red)

Reiseinfos: