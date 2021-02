Neues Olimar-Sommerprogramm

Sowohl bei Portugal als auch bei Südeuropa hat Olimar sein Programm noch mehr auf individuelle Kundenwünsche zugeschnitten. Im Mittelpunkt stehen Aktivtouren in der Natur ebenso wie vielseitige Mietwagen-Rundreisen. Hotels und Reisen sind ab sofort buchbar. Lust auf Portugal macht zudem ein eigener, kostenfreier Magalog mit Tipps, Stories und ausgewählten Hotels und Rundreisen.

Mit Bikes und GPS durch Portugal

Für Portugal wurden mehr als 100 Rund- und Erlebnisreisen zusammengestellt, darunter auch Touren, die quer durchs Land führen wie „Portugal mit allen Sinnen“ oder „Buntes Städtetreiben und archaische Erlebnistour im Minho“. Ausgestattet mit modernen Bikes und GPS-Gerät erkunden Eltern mit ihren Kindern ab sechs Jahren die schönsten Natur- und Kulturstätten, wobei das Gepäck von einem Ort zum nächsten befördert wird. Eine weitere Idee für Familien sind die Azoren. Auf der neuen, speziell für Familien gestalteten Erlebnisreise stehen Höhlenbesichtigungen, Walbeobachtung und das Schwimmen mit Delfinen auf dem Programm. Besucht werden die Inseln São Miguel, Faial und Pico – alle Transfers oder Mietwagen sowie Guides inklusive. Rund 700 persönlich ausgewählte Hotels und Unterkünfte hält der Spezialist in Portugal bereit.

Spanien: Festland plus Inseln

Rund 30 Rund- und Erlebnisreisen sowie 300 Hotels inklusive Paradores hat Olimar für den Sommer in Spanien ausgewählt. Neu sind mehr Möglichkeiten für individuelle Wanderreisen und E-Bike-Touren auf dem Jakobsweg sowie neue Standort-Rundreisen in Andalusien und Galicien. Ebenfalls neu im Programm ist das Boutique-Hotel Can Bordoy Grand House & Garden in einem historischen Palast im Herzen von Palma de Mallorca sowie das NOA Boutique Hotel in Galicien mit Infinity-Pool und authentischer Gastronomie. Neben dem Festland und Mallorca stehen auch Unterkünfte auf allen Kanarischen Inseln zur Verfügung.

Italien: Von Slow Travel bis Familienurlaub

40 Rund- und Erlebnisreisen sowie 445 Hotels umfasst das aktuelle Italienprogramm. Zu den neuen Rundreisen zählen eine Slow Travel-Tour in Umbrien und eine Familien-Bike-Tour im Salento. Neu ist ebenso eine Reise durch die archaische Bergwelt Sardiniens mit einfachen, aber typischen Unterkünften. Am beliebten Gardasee können Gäste jetzt im Principe di Lazise Wellness Hotel übernachten, an der Costa Smeralda (Sardinien) in privaten Villen des Borgo Smeraldo Hotel & Villas. Ein Preistipp sind die Aurora Hotel & Suites sul mare direkt am Strand von Sperlonga im Latium sowie das Familienhotel L'Isola di Pazze Hotel Resort & Spa an den karibisch anmutenden Stränden des Salento in Apulien.

Genusswandern in Kroatien

Zwölf Rundreisen stehen in Kroatien bereit, darunter die neuen Schlemmertouren «Dalmatien kulinarisch entdecken» und «Genusswandern in Istrien». Dazu gibt es 110 buchbare Hotels quer über das Land verteilt in allen Preiskategorien.

Kapverden für Paare und Familien

Auf den Kapverden liegt der Schwerpunkt auf Badeurlaub auf den Inseln Sal und Boavista sowie auf den Nordinseln São Vicente und Santo Antão, wobei alle neun Inseln im Programm von Olimar zu finden sind. Der Spezialist bietet hier, wie in allen anderen Zielgebieten, Rund- und Erlebnisreisen, Pauschalreisen sowie Pakete für Familien und einzeln buchbare Hotels an.

Flex-Fee für 30 Euro Aufpreis

Für 30 Euro Aufpreis pro Person kann mit der Flex-Fee die Reise 30 Tage vor Abreise kostenfrei storniert oder umgebucht werden. Das Angebot gilt für alle Neu-Buchungen bis auf weiteres für den Reisezeitraum bis 31. Oktober 2021 und ist anwendbar bei Pauschalreisen (auch mit Linienflug), Nur-Flug- und Nur-Hotel-Buchungen. Ausgenommen sind individuelle Rundreisen und Buchungen mit Flügen zu tagesaktuellen Preisen sowie als „non refundable“ gekennzeichnete Hotelpreise. Die früheren Provisionssätze für Reisebüros bleiben weiterhin stabil, zudem gibt es eine Mindestprovision von zehn Prozent. (red.)