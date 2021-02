Malta: Kostenloser Englischkurs für Agents

Das Fremdenverkehrsamt Malta bietet in Kooperation mit vier qualifizierten Sprachschulen der Inselgruppe vom 22. bis 26. März täglich eine Stunde Sprachunterricht für Expedienten. Nach Abschluss des einwöchigen Kurses erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat.

Themenmix für Touristiker

Während des speziell für Mitarbeiter von Reisebüros und Veranstaltern zugeschnittenen Onlinekurses „Tourism & Business English" werden alle für Touristiker relevanten Themen behandelt: Es werden Verkaufsargumente für Sprachreisen auf Malta vorgestellt, wie bspw. die lange Tradition der anglophonen Landessprache, die hohen Qualifikationen der Schulen, das britische Erbe der Mittelmeerinseln und die traumhafte Verbindung aus Strandurlaub und Lerneffekt.

Sprachschulen live erleben

Die Teilnehmer lernen bei dem Training die Sprachschulen AM Language, Easy School of Languages, EF International Language Campus und Sprachcaffe Languages Plus und deren Lehrkräfte persönlich kennen – und ganz nebenbei werden die eigenen Sprachkenntnisse im Bereich Tourism / Business English aufgefrischt.

Im persönlichen Gespräch mit den Schulen können außerdem individuelle Fragen gestellt und beantwortet werden – ein direkter Kontakt, der bei Kundenwünschen hilfreich sein kann.

Bei allen Partnerschulen handelt es sich um zertifizierte Mitglieder der Federation of English Language Teaching Organisations Malta (FELTOM).

Anmeldung: Agents können sich bis 26. Februar hier kostenlos registrieren. Bei mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehenden Plätzen, entscheidet das Los. Alle Teilnehmer werden schriftlich benachrichtigt. (red)