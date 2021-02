Plantours: Großes Angebot an innerdeutschen Flussreisen

50 Routen mit drei Schiffen des Veranstalters führen auf Flüssen und Kanälen in historische Stadtkerne und durch Naturlandschaften ganz Deutschlands – inklusive neuer Fahrtgebiete.

50 Routen mit drei Schiffen des Veranstalters führen auf Flüssen und Kanälen in historische Stadtkerne und durch Naturlandschaften ganz Deutschlands – inklusive neuer Fahrtgebiete.

Oliver Steuber, Geschäftsführer Plantours Kreuzfahrten, erklärt: „Bereits im vergangenen Sommer und Herbst waren trotz der Corona-Einschränkungen Flusskreuzfahrten und speziell die innerdeutschen Routen sehr gefragt. Ein weiterer Vorteil für die Passagiere ist der kurze Weg an die frische Luft auf das Sonnendeck und die insgesamt geringe Zahl an Gästen an Bord. Und nicht zuletzt entfallen Quarantänezeiten oder die Anreise mit dem Flugzeug.“

Einzelkabinen auf der „Lady Diletta“

Häufigster Starthafen ist in diesem Jahr Düsseldorf. Die „Elegant Lady“ befährt für Plantours Kreuzfahrten auf unterschiedlichen Routen nicht nur Rhein, Main und Mosel, sondern auch den Main-Donau-Kanal und die Saarschleife. Ziele sind neben UNESCO-Welterben auch Weingüter und mit Trier die älteste Stadt Deutschlands. Der erst im vergangenen Sommer getaufte Neubau „Lady Diletta“ ist, nach Angaben des Veranstalters, das einzige Flusskreuzfahrtschiff Deutschlands, das auch spezielle Einzelkabinen (11,5m² groß) anbietet. Neu im Programm des 4-Sterne-Plus-Schiffs sind die zehntägigen Reisen ab oder bis Regensburg mit Stationen in Bamberg, Nürnberg sowie das Rheingau und die Altstädte von Wertheim und Miltenberg.

Anläufe auf Rügen und Usedom

Das Boutiqueschiff „Sans Souci“ von Plantours Kreuzfahrten mit nur 81 Passagieren kann Dank der Abmessungen Flüsse und Kanäle befahren kann, die anderen Schiffen versperrt bleiben. So geht es in diesem Jahr erstmals ab Köln auch auf den Neckar nach Stuttgart. Spektakulär sind die „Expeditions-Flussreisen“ auf dem „Amazonas des Nordens“, der Peene. Mehrmals startet die „Sans Souci“ ab Berlin an die Ostseeküste mit Anläufen auf Hiddensee, Usedom und Rügen. Info: Plantours Kreuzfahrten ermöglicht kostenfreie Stornierungen bis zum 31. März 2021. (red)