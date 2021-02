Wizz Air: Neue Basis in Sarajevo

Zusammen mit der Gründung der neuen Basis kündigte Wizz Air neun neue Flugverbindungen ab Mai 2021 von Sarajevo aus an.

Die Geschichte von Wizz Air in Bosnien und Herzegowina reicht bis Mai 2013 zurück, als der erste Flug von Tuzla nach Malmö startete. Die Fluggesellschaft hat in den letzten acht Jahren fast 3 Mio. Passagiere nach und aus Bosnien und Herzegowina befördert. Im Rahmen der Expansion von WIZZ steigert die Airline ihren Betrieb in Bosnien und Herzegowina um 50%.

Neun Verbindungen – sieben Länder

Die Airbus A320-Flugzeuge werden den Betrieb von neun neuen Routen nach Brüssel Charleroi, Kopenhagen, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, London Luton, Memmingen, Basel-Mulhouse-Freiburg (Euroairport) und Paris Beauvais unterstützen, so dass im Jahr 2021 insgesamt mehr als 250.000 Sitze ab Sarajevo angeboten werden. (red)