Celebrity Cruises kehrt nach Down Under zurück

Auf den 5- bis 18-Nächte-Touren tauchen Gäste in die Naturwunder und die beeindruckenden Küstenlandschaften ein und erkunden die bezaubernden tropischen Ziele des Südpazifiks. Von September 2022 bis April 2023 werden von Sydney und Auckland 19 verschiedenen Reiserouten mit neuen thematischen Erlebnissen stattfinden: „Sun and Beach Escapes“, „Food and Wine Classics“ und „Five Star Getaways“.

Das erweiterte Programm an Bord und Land soll es Gästen erlauben, tiefer in die einzigartige Kultur der Region einzutauchen, wie z.B. mit einer Übernachtung in Cairns auf einem privaten Ponton, der über dem Great Barrier Reef schwebt, oder die Verkostung der berühmtesten Weine der Region.

Zu den Highlights gehören