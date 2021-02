Virtuelle Camperreise durch Oregon

Travel Oregon und Cruise America nehmen die Teilnehmer eine Stunde lang mit auf eine virtuelle Rundreise durch Oregon und zeigen ihnen dabei majestätische Berggipfel, wüstenähnliche Hochebenen, zerklüftete Küsten, unzählige Wasserfälle und üppige Wälder. Ein Paradies für Camper, Naturliebhaber und Outdoor-Abenteurer, denn mit dem Wohnmobil lassen sich diese Highlights besonders gut erkunden.

Mitmachen und dabei sein lohnt sich, denn ein kleines Gewinnspiel gibt es ebenfalls.

Das Webinar findet an folgenden Terminen statt:

17. Februar 2021 um 11:00 Uhr

23. Februar 2021 um 11:00 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde

Anmeldung: per E-Mail mit Name & gewünschtem Datum an susanne@lieb-management.de

Einen Tag vor dem Webinar erhaltet die Teilnehmer dann den Einwahllink

(red)