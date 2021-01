Celebrity Cruises präsentiert Winterprogramm 2022/23

Celebrity Equinox, Celebrity Millennium, Celebrity Silhouette und Celebrity Summit - werden in der Wintersaison 2022/23 in der Karibik unterwegs sein.

Zusammen werden die Schiffe von Fort Lauderdale, Miami, Tampa oder San Juan, Puerto Rico, zu einigen der atemberaubendsten Inseln der Welt fahren. Das abwechslungsreiche Programm beinhalten dabei 4- bis 11-Nächte-Routen, eine 7-Nächte-Verlängerung und eine einmalige Panamakanal-Tour.

Alle Kreuzfahrten enthalten das „Always IncludedSM“-Paket und bieten flexible Stornierungen und Bestpreisgarantien.

Routen der Celebrity Apex

Das brandneue Schiff der Celebrity-Flotte aus der Edge Series wird vom Terminal 25 der Reederei in Port Everglades in Fort Lauderdale aus verschiedene 7-Nächte-Routen in die östliche und westliche Karibik fahren. Von Mitte November 2022 bis Mitte April 2023 können Gäste entweder die Sonne in Puerto Rico, Tortola, St. Maarten, den Bahamas und St. Kitts und Nevis genießen oder sich in Key West, Florida, Belize und Grand Cayman ihren Inselträumen erfüllen.

Routen der Celebrity Edge

Das Originalschiff der Edge-Serie wird von Fort Lauderdale aus eine 10-Nächte-Reise in die südliche Karibik mit Besuchen in St. Maarten, St. Lucia, St. Johns, Barbados, St. Kitts und Nevis unternehmen. Hinzu kommen eine 11-Nächte-Reise nach Aruba, Bonaire und Curacao sowie eine 11-Nächte-Reise zum Panamakanal und in die südliche Karibik. Die Panamakanalfahrt bieten Gästen ein einzigartiges Erlebnis, indem sie durch die berühmten Schleusen zum riesigen Stausee Gatun Lake fahren.

Die modernisierten Celebrity Schiffe

Die Celebrity Equinox, die Celebrity Millennium, die Celebrity Silhouette und die Celebrity Summit präsentieren sich in neuem Look und bieten Gästen stilvoll umgestaltete Zimmer, Restaurants und Bars.

Die Celebrity Equinox, die jetzt das ganze Jahr über von Fort Lauderdale aus in die Karibik fährt, bietet in der Saison 2022/23 9-Nächte-Winterrouten in der südlichen Karibik an, darunter die Virgin Islands, Antigua, Barbados und St. Lucia.

Zum ersten Mal segelt die Celebrity Millennium ab San Juan auf drei verschiedenen, einwöchigen Reisen in die südliche Karibik und besucht dabei eine Reihe von beliebten Inseln wie Aruba, Barbados, Curacao, Antigua, Grenada, Bonaire und Dominica. Außerdem kehrt sie nach acht Jahren auch an die mexikanische Riviera zurück und bietet zwölf Abfahrten ab Los Angeles an. Dabei steuert sie unter anderem Puerto Vallarta und Cabo San Lucas an, bevor sie zu einer speziellen 15-Nächte-Panamakanalüberquerung aufbricht.

Die Celebrity Silhouette wird ab Miami kurze und lange Inselfahrten anbieten. Auf der 10-Nächte-Route besucht sie beliebte Inseln in der östlichen Karibik, während ihr 4-Nächte-Ausflug nach Key West und auf die Bahamas führt.

wird ab Miami kurze und lange Inselfahrten anbieten. Auf der 10-Nächte-Route besucht sie beliebte Inseln in der östlichen Karibik, während ihr 4-Nächte-Ausflug nach Key West und auf die Bahamas führt. Die Celebrity Summit wird drei verschiedene Karibik-Kurztrips nach Key West und den Bahamas; Key West und Mexiko sowie Grand Cayman und Mexiko unternehmen.

Routen der Celebrity Constellation & Celebrity Reflection

Die luxuriöse Celebrity Constellation wird ab Tampa auf eine 10-Nächte-Route in die östliche Karibik segeln. Bei einer 11-Nächte-Reise besucht sie die Karibik sowie Nord- und Südamerika und steuert dabei Grand Cayman, Kolumbien, Panama, Costa Rica und Mexiko an, wobei einige Abfahrten eine Übernachtung in Cartagena, Kolumbien, beinhalten.

Die preisgekrönte Celebrity Reflection entführt Gäste auf zwei verschiedenen einwöchigen Touren entweder nach Mexiko, Jamaika und Grand Cayman oder in die östliche Karibik und auf die Bahamas.

Celebrity Cruises wendet die Empfehlungen des Healthy Sail Panel an, um sicherzustellen, dass auf allen Reisen die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. (red)