Emirates: B2B-Buchungstool DEX verlängert

Nach Registrierung haben Agents Zugang zu Nettoraten für über hundert Hotels in Dubai, Abu Dhabi und Ras Al Khaimah sowie für zahlreiche Aktivitäten und Transferservices vor Ort, um für ihre Kunden attraktive und maßgeschneiderte Reiseprogramme sowie Stop-Over-Pakete zusammenzustellen. Die Teilnahme am „Emirates Dubai Experience“ und der Zugang zum Onlineportal sind für Reisebüros kostenfrei. Ein Mindestbuchungsvolumen ist nicht erforderlich.

Eigene Angebote kalkulierbar

Neben kostenfreiem Storno bis 72 Stunden vor Abflug profitieren Kunden der Reisebüros vom 24-Stunden-Check-out in Hotels – das bedeutet, dass Kunden, die beispielsweise um 23:00 Uhr in Dubai landen, erst zur gleichen Zeit am Check-Out-Tag das Hotel wieder verlassen müssen. Einige der teilnehmenden Hotels befinden sich direkt im Emirates Terminal 3 bzw. sind vom Dubai International Airport in wenigen Minuten bequem erreichbar. Als Emirates Dubai Experience-Partner profitieren Agenten zusätzlich von der Möglichkeit, eigene Paketangebote zu kalkulieren, Zahlungen über EMD abzuwickeln sowie Sales Reports direkt einzusehen. Reisebüros haben so die Möglichkeit, ohne viel Aufwand ihre Marge selbst zu gestalten und selbst zum Reiseveranstalter zu werden.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Zugriff auf attraktive Nettoraten von über 100 Hotels (inklusive Frühstück)

Exklusive Hotel-Vorteile wie 24-Stunden-Check-Out

Saisonale Angebote wie kostenfreie Upgrades und Halbpension in ausgewählten Hotels

Buchung von über 50 Ausflügen, Transfers und Erlebnissen vor Ort zu Nettoraten

Bis 72 Stunden vor Abreise kostenfrei stornierbar

Kein Mindest- oder Maximalaufenthalt, keine Black-Out Dates

Schulungen inklusive

Emirates bietet im Rahmen von Webinaren mehr Informationen rund um die Emirates Dubai Experience-Vorteile. Reisebüros können sich per E-Mail an vienna.salestrainings@emirates.com kostenlos anmelden. Die nächsten Webinare finden am Donnerstag, 21. Jänner (9:00 bis 10:00 Uhr) und am Mittwoch, 17. Februar (9:00 bis 10:00 Uhr) statt.