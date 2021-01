Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V.: Neue Webinare & Webinarreihe

Tauchen - 28.01.2021 – 16:00-17:00 Uhr:

Im ersten Teil des Webinars bekommen die Teilnehmer von einem Tauchexperten Beratungstipps, wie das Thema Tauchen am Besten am Counter verkauft und auf welche Details man achten muss. Danach gibt es noch Anregungen und Insidertipps, was Kunden vor Ort erwartet.



