Singapore Airlines erhöht Flugfrequenz im DACH-Raum

Ab 20. Jänner 2021 wird Singapore Airlines die Verbindung von Singapur nach München wieder dreimal wöchentlich - jeweils mittwochs, freitags und sonntags - bedienen. Der Rückflug von München nach Singapur wird jeden Montag, Donnerstag und Samstag stattfinden.

Täglich nach Frankfurt und Zürich

Darüber hinaus kündigte die asiatische Airline an, die Flugfrequenz von Frankfurt nach Singapur ab 19. Jänner von fünf Flügen pro Woche auf den täglichen Betrieb umzustellen. Ebenfalls ab dem 19. Jänner wird zudem die Frequenz von Zürich nach Singapur von vier wöchentlichen Flügen auf eine tägliche Verbindung erhöht.

Alle Flüge werden mit einem Airbus A350-900 durchgeführt, der über eine Kapazität von 253 Sitzen verfügt – 42 in der Business Class, 24 in der Premium Economy Class und 187 in der Economy Class. Zwischen den beiden Städten München und Singapur wird Singapore Airlines insgesamt 1.518 Sitze sowie eine erhöhte Luftfrachtkapazität anbieten. (red)