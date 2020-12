SchulenDER: Rent an Expert

Ab Jänner geben Claudia Staindel, Christian Harrer, Benedikt Habsburg-Lothringen und Christian Mössler kostenlose Updates zu den Veranstaltermarken DERTOUR, ITS, JAHN Reisen und MEIERS WELTREISEN per Telefon oder Microsoft Teams. Die Themen handeln von Pauschalreisen nach Griechenland, über Asienkombinationen, bis hin zu Camper-Eingaben und Hotelabfragen. Bestimmte Schulungswünsche, Schwerpunkte und Terminvorschläge können an training@dertour.at gerichtet werden.

„Wir bereiten uns auf den Sommer 21 vor und laden die ReisebüromitarbeiterInnen ein, sich durch diese Aktionen wertvolle Tipps und Informationen abzuholen. Denn nur mit Profis an den Countern können wir den Weg aus einer der größten Krisen schaffen. Nur mit perfekter Beratung kann man Buchungen realisieren. Die Aus- und Weiterbildung wird noch mehr Gewicht als vor Covid-19 bekommen“, so Martin Fast, Geschäftsführer von REWE Austria Touristik und DERTOUR Austria.