Celebrity Cruises bringt Luxus nach Europa

Das brandneue Schiff der Celebrity-Flotte, wird vom neuen Heimathafen Amsterdam Skandinavien und Russland sowie die atemberaubenden norwegischen Fjorde ansteuern. Außerdem wird sie auch Reisen nach Island, Irland und zu den Britischen Inseln anbieten und die Saison mit speziellen Abfahrten ab Rom beenden. Als zweites Schiff der Edge-Serie verfügt die Celebrity Apex über einige der luxuriösesten Unterkünfte auf See, darunter Kabinen mit "Infinite Balconies" und zweistöckige Villen mit eigenem Pool im Freien. Auch Celebrity Silhouette, Celebrity Constellation, Celebrity Infinity und Celebrity Reflection werden Europa bedienen, zusammen werden sie fast 100 Ziele anfahren und ein erweitertes Übernachtungsprogramm anbieten.

Celebrity Edge & Silhouette

Das Schiff, das vom TIME Magazine zu einem der großartigsten Orte der Welt 2019 ernannt wurde, wird ab Rom und Barcelona auf 7-Nächte-Mittelmeer-Fahrten zu kulturell reichen und romantischen Zielen in Italien, Frankreich, Spanien, der Türkei und den griechischen Inseln fahren. Sie wird die Saison mit einigen längeren Routen ab Rom beenden, bevor sie für den Winter in ihren Heimathafen in Fort Lauderdale zurückkehrt. Celebrity Silhouette Im Rahmen eines millionenschweren Schiffsrenovierungsprogramms wurde das Kreuzfahrtschiff kürzlich modernisiert und präsentiert den neuen Look ab April 2022 von Southampton aus. Dabei steuert sie eine Vielzahl beliebter europäischer Ziele an: von den atemberaubenden norwegischen Fjorden bis hin zu den warmen Stränden Spaniens, Portugals und des italienischen Mittelmeers. Sie wird ihre Europa-Saison beenden, indem sie sich im September und Oktober in der Spätsommersonne der Kanarischen Inseln sonnt.

Weitere Reiseangebote

Celebrity Constellation bestreitet eine Reihe von 9- und 10-Nächte-Mittelmeerreisen zwischen Venedig, Rom und Barcelona. Celebrity Infinity entdeckt das Beste des Mittelmeers auf einer speziellen Serie von 7-Nächte-Abfahrten zwischen Venedig, Lissabon und Barcelona ab April 2022. Celebrity Reflection verwöhnt ihre Gäste auf 10- und 11-Nächte-Routen ab Rom, auf denen sie die Schönheit Italiens, der Türkei, Kroatiens, Montenegros und den griechischen Inseln erkunden.

Dank des „Always IncludedSM“-Preissystems sind auch bei diesen Kreuzfahrten Wi-Fi, Getränke und Trinkgelder im Preis bereits einbegriffen. Darüber hinaus bietet das "Cruise with Confidence"-Programm flexible Stornierungen und Bestpreisgarantien. Celebrity Cruises wendet die Empfehlungen des Healthy Sail Panel, das sich aus Experten für öffentliche Gesundheit und Wissenschaft zusammensetzt, an, um einen sichereren Kreuzfahrturlaub auf all seinen Abfahrten zu gewährleisten. Weitere Informationen zu den neuesten Gesundheits- und Reisehinweisen der Linie finden Sie unter www.celebritycruises/travel-alert. (red)