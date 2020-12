La Palma: Walk of Fame der Wissenschaft

Die in der Avenida Marítima der Hauptstadt Santa Cruz de La Palma gelegene Promenade wurde mit vier Sternen eingeweiht, die den folgenden Wissenschaftler gewidmet sind: dem englischen Physiker Stephen Hawking; dem russischen Astronaut Aleksei Leonov und den beiden Physik-Nobelpreisträgern Takaaki Kajita und Samuel Chad Chung. Der Standort des Paseo de la Estrellas de la Ciencia wurde ganz bewusst ausgewählt, denn La Palma kommt in der Welt eine hohe Reputation in der Astrophysik und in der Erforschung des Universums zu. Der „Walk of Fame“, der von wissenschaftlichem, kulturellem und touristischem Interesse ist, zielt fortan darauf ab, das Interesse an der Verbreitung der Wissenschaft zu untermauern und bekannte internationale Protagonisten und deren einflussreiche Arbeit zu ehren.

Wissenschaftler im Fokus

Die Auszeichnung der ersten vier Wissenschaftler erfolgte bereits in den vergangenen Jahren. 2016 erhielt der inzwischen verstorbene Stephan Hawking bei seinem Besuch auf La Palma diese Anerkennung. Er lieferte bedeutende Arbeiten zur Kosmologie, zur allgemeinen Relativitätstheorie und zu Schwarzen Löchern. Im Juli desselben Jahres bekam der russische Astronaut Aleksei Leonov den zweiten Stern. Leonov war der erste Mensch, der sein Raumschiff verließ und lediglich mit einer Leine gesichert im Weltraum schwebte. Im Jahr 2017 erhielt der japanische Nobelpreisträger für Physik, Takaaki Kajita, den dritten Stern der Wissenschaft. Kajita wird für seine Schlüsselbeiträge zur Erforschung von Neutrinos anerkannt; sein Durchbruch eröffnete ein neues Forschungsfeld in der Physik und Astrophysik. Der vierte der bisher verliehenen Sterne ging an Samuel Chad Chung Ting, Nobelpreisträger für Physik im Jahr 1976. Samuel, ein Amerikaner chinesischer Herkunft, entdeckte ein neues subatomares Teilchen, das er das J-Teilchen nannte, eine neue Klasse von langlebigen massiven Mesonen.

Einreisebestimmungen

Seit dem 23. November 2020 gilt für alle Reisenden, die auf dem Luft- oder Seeweg nach Spanien einreisen und aus einem Risikoland/-gebiet kommen, die Verpflichtung einen negativer PCR- oder Antigen-Test vorzulegen. Die Durchführung des Tests darf laut Auswärtigem Amt nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Nach Möglichkeit soll er im Herkunftsland gemacht worden sein, doch es gibt auch Testmöglichkeiten in autorisierten Teststationen direkt bei Einreise. Die Kosten sind von der untersuchten Person zu tragen. Zudem ist es während des Aufenthalts in einem touristischen Beherbergungsbetrieb auf den Kanaren die Pflicht jedes Reisenden die spanische Corona-App „Radar COVID“ zu aktivieren und diese frühestens 15 Tage nach der Rückkehr in die Heimat abzustellen. Flugreisende müssen zusätzlich ein Formular im „Spain Travel Health-Portal“ zur Gesundheitskontrolle ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt, der bei Einreise vorgelegt werden muss.

Weitere Informationen unter www.visitlapalma.es/de/viajar-a-la-palma-en-tiempos-de-covid/. (red)