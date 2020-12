Qatar Airways fliegt wieder auf die Seychellen

Mit 15. Dezember 2020 fliegt Qatar Airways wieder dreimal pro Woche von Doha aus auf die Seychellen. Das weitläufige Inselparadies wird mit einem Airbus A319 bedient, der über acht Sitze in der Business Class und 102 Sitze in der Economy Class verfügt.

Flugplan ab 15. Dezember 2020:

Dienstag, Donnerstag und Samstag: Abflug Doha um 02:35 Uhr, Ankunft Seychellen um 08:55 Uhr

Mittwoch, Freitag und Sonntag: Abflug Seychellen um 01:20 Uhr, Ankunft Doha um 05:45 Uhr

„Wir sind hocherfreut, wieder Flüge auf die Seychellen aufzunehmen und unser Netzwerk auf über 70 wöchentliche Verbindungen zu 21 afrikanischen Destinationen auszuweiten. Wir sind uns sicher, dass die atemberaubenden weißen Sandstrände, zahllosen Inseln und üppigen Wälder die Seychellen zu einer sehr beliebten Option für einen unvergesslichen Urlaub machen – vor allem zum Beginn der globalen Wintersaison", so Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Neue Freigepäcksgrenzen für Afrika-Reisende

Zudem dürfen sich Afrika-Reisende bei Qatar Airways über neue Freigepäckgrenzen freuen: 46 kg in der Economy Class, verteilt auf zwei Gepäckstücke, und 64 kg in der Business Class, verteilt auf zwei Gepäckstücke. Diese Initiative soll Passagieren mehr Flexibilität und Komfort an Bord bieten. (red)