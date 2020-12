Celebrity Cruises: Bermuda und Nordatlantik-Kreuzfahrten 2022

Die kürzlich modernisierte Celebrity Summit wird 2022 durch den Atlantischen Ozean fahren, während sie eine Reihe beliebter Reiseziele von den Bermudas bis Kanada, die Küste Neuenglands, Grönland und Island besuchen wird. Die neuen Angebote werden neue 9-Nacht-Abfahrten zu den Bermudas, eine Reihe neuer, kürzerer Kreuzfahrten von Boston nach Neuengland und Kanada sowie zwei Sonderfahrten nach Island und Grönland beinhalten.

Neue Bermudas-Kreuzfahrten

Von Mai bis Juli 2022 unternimmt die Celebrity Summit eine Reihe von 7- bis 10- Nächte Kreuzfahrt zu den rosafarbenen Sandstränden von Bermuda. Gäste erleben bei der 7-Nächte-Rundfahrt von Cape Liberty die berühmte Freiheitsstatue und verbringen drei Tage an diesem pulsierenden Urlaubsort, der für seine Strände, Höhlen, seine kulinarische Szene und sein Nachtleben bekannt ist.

Auf der 10-Nächte- und neuen 9-Nächte-Fahrt fahren sie nach Bermuda und Charleston - inklusive Übernachtungen in den beiden Städten - South Carolina und Newport, Rhode Island.

Darüber hinaus hat Celebrity Cruises am 7. Juni 2021 eine neue 6-Nacht-Fahrt auf der Celebrity Summit von Cape Liberty zu den Bermudas hinzugefügt.

Kanada und Neuengland

Zum ersten Mal bietet Celebrity Cruises 10-, 11- und 12-Nacht-Fahrten von Boston zu einigen der dynamischsten Städte und Reisezielen in Neuengland und Kanada an. Diese Herbstkreuzfahrten, die von Ende August bis Anfang Oktober stattfinden, bieten eine Übernachtung entweder in Charlottetown, auf Prince Edward Island oder Quebec City an. Die Reiserouten beinhalten auch Besuche im Nova Scotia und in den Küstenperlen von Maine, Portland und Bar Harbor.

Grönland & Island

Celebrity Cruises wird im August 2022 zwei 12-tägige Atlantiküberquerungen nach Grönland und Island anbieten. Die Fahrt geht von Cape Liberty ostwärts nach Reykjavik, Island, und die andere westwärts von Reykjavik nach Boston. Jede Reise führt an die Küsten von Neuschottland und Neufundland in Kanada sowie weitere aufregende Ziele in Island und Grönland. Zu den neuen Anlaufhäfen gehören Isafjordur, Island, das für seine dramatischen Landschaften bekannt ist, und St. Johns, Neufundland, die Hauptstadt mit ihren farbenfrohen Reihenhäusern im Stadtzentrum.

Weitere Informationen:

Celebrity Cruises wendet die Empfehlungen des Healthy Sail Panel, das sich aus Experten für öffentliche Gesundheit und Wissenschaft zusammensetzt, an, um einen sichereren Kreuzfahrturlaub auf all seinen Abfahrten zu gewährleisten.

Wi-Fi, Getränke und Trinkgelder sind auch bei diesen Reisen bereits im Preis enthalten.

Darüber hinaus bietet das "Cruise with Confidence"-Programm der Linie flexible Stornierungen und Bestpreisgarantien

(red)