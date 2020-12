Kultur statt Vorweihnsstress

Das Museum Niederösterreich mit dem Haus der Geschichte und dem Haus für Natur, die Kunstmeile Krems mit dem Karikaturmuseum Krems, der Kunsthalle Krems, der Landesgalerie Niederösterreich, dem Forum Frohner und der Artothek Niederösterreich, das Arnulf Rainer Museum, das Museum Gugging und der Kunstraum Niederösterreich haben ab 7. bzw. 8. Dezember 2020 wieder geöffnet.

„Unsere Museen in Niederösterreich sind für eine Wiedereröffnung bestens gerüstet. Die Ausstellungshäuser sorgen mit bereits erprobten Präventionskonzepten für einen sicheren Aufenthalt. Und Museen sind Orte der Begegnung, der Bildung und des Austausches. Bei aller jetzt notwendigen Vorsicht ist es wichtig, diese sinnvolle und inspirierende Freizeitbeschäftigung für Menschen allen Alters wieder zu ermöglichen“, erklärt die für Kulturagenden zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ausstellungsvielfalt der NÖKU-Gruppe

Im Museum Niederösterreich in St. Pölten erwarten die Besucher*innen ab 7. Dezember 2020 im Haus der Geschichte noch bis 24. Jänner 2021 die international vielbeachtete Sonderausstellung „Der junge Hitler. Prägende Jahre eines Diktators. 1889 – 1914“ sowie im Haus für Natur die Sonderausstellung „Klima & Ich“, die besonders Familien Spaß macht. Auf der Kunstmeile Krems sind insgesamt neun Ausstellungen zu sehen, darunter zwei ganz neue: Die Personale der Ausnahmekünstlerin Lieselott Beschorner in der Landesgalerie Niederösterreich sowie die Schau der in Amsterdam lebenden Künstlerin Fiona Tan in der Kunsthalle Krems. Die Artothek Niederösterreich erweitert bis 23. Dezember 2020 ihre Öffnungszeiten auf Montag bis Samstag von 12:00 bis 17:00 Uhr. Das Arnulf Rainer Museum zeigt ab 8. Dezember 2020 die Sonderausstellung „TIZIAN SCHAUT“ mit Werken von Emilio Vedova und Arnulf Rainer. Das Museum Gugging ist ab 8. Dezember 2020 bis 10. Jänner 2021 von Kopf bis Fuß auf Oswald Tschirtner eingestellt. Die Sonderausstellung wird durch eine Intervention von Marianne Maderna ergänzt, auch die Galerie Gugging ist ab 8. Dezember 2021 für Weihnachtseinkäufe da. Der Kunstraum Niederösterreich hat die Ausstellung Stormy Weather bis zum 12. Dezember 2020 verlängert.