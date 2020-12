VIVA Cruises: Aktiv erholen und entspannen

So bietet VIVA Cruises an insgesamt elf Terminen im Februar und März 2021 zwei neue Vier-Nächte-Wellnessreisen mit verschiedenen Spa-Angeboten und passenden Ausflugspaketen. Die Wellnessreise „Südlicher Rhein“ startet in Düsseldorf und Gäste dürfen sich auf Stopps in Koblenz und Speyer sowie über einen Abstecher nach Frankfurt am Main freuen. Das Wellness-Ausflugsangebot „Wandern und Meditation“ beinhaltet bei dieser Reise einen Besuch der Salzgrotte mit Klangschalenmeditation in Koblenz sowie Nordic Walking entlang des Mains in Frankfurt.

Die zweite Wellnessreise führt die Passagiere in den Rheingau. Von Düsseldorf aus geht es innerhalb von fünf Tagen nach Boppard, Rüdesheim, Bonn und wieder zurück nach Düsseldorf. In Boppard wartet auf die Passagiere im Rahmen des Ausflugspakets „Wandern im Rheingau“ eine „Wellness für die Seele“-Wanderung und Rüdesheim lockt mit dem Pilgerweg zur Abtei der Hildegard von Bingen inklusive Klosterbesuch und Weinverkostung.

Erste Massageanwendung kostenfrei

Neben den Ausflugspaketen können Gäste sich an Bord in die Hände des ausgebildeten Massageteams begeben, sich mit verschiedenen Massagen, wie Kopf-, Schulter- und Nackenmassagen, Rückenmassagen, Fußreflexzonenmassagen oder einer Hot-Stone-Massage verwöhnen lassen – die ersten 30 Minuten Massageanwendung schenkt VIVA Cruises seinen Gästen. Anschließend können sie im Spa mit Sauna und Dampfbad entspannen oder wer während der Reise noch etwas aktiver werden möchte, kann hierzu den Fitnessraum an Bord nutzen oder mit kostenfreien Leihrädern die Umgebung erkunden.

Neben dem Wellnessaspekt legt VIVA Cruises bei diesen Reisen aber auch großen Wert auf eine ausgewogene Kulinarik. So gibt es beispielsweise zum Frühstück eine Auswahl an Bowls, frisch gepresste Säfte und Smoothies, zusätzlich zu den regulären Menüs erweiterte Gerichte mit optionalem Schwerpunkt auf Low Carb und Schonkost sowie inkludierte Organic-Teas, Detox-Wasser und warme Winter-Cocktails.

Die Vier-Nächte-Wellnessreisen sind ab 450 EUR pro Person inklusive umfangreichem VIVA All-Inclusive und 30 Minuten Massageanwendung nach Wahl buchbar. Die Wellness-Ausflugspakete mit zwei Ausflügen pro Reise können jeweils ab 59 EUR dazugebucht werden. (red)