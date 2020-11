Star Clippers: 38 Mittelmeer-Routen im Sommer 2022

Im Sommer 2022 werden alle 3 Großsegler der Star Clippers Flotte - Royal Clipper, dem größten Vollschiff der Welt und die Schwesterschiffe Star Clipper und Star Flyer - im Östlichen und Westlichen Mittelmeer die Segel setzen.

Insgesamt stehen 38 interessante und abwechslungsreiche Routen an 71 Terminen, großteils abseits der Touristenströme, zur Buchung bereit. Start- bzw Zielhäfen wie Athen, Istanbul, Rom, Venedig, Cannes, Lissabon, Malaga und Malta ermöglichen dabei eine bequeme An- und Abreise.

Ein besonderes Highlight ist die elftägige Reise durch den Suezkanal, beginnend in Safaga, endend in Athen.

Für den Download der Vorschau Sommer 2022 klicken Sie bitte hier.

(red)