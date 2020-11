AIDA: Kanaren ab 5. Dezember

Die AIDAperla legt am 5. Dezember für die erste Tour rund um die Kanarischen Inseln ab. Am 20. Dezember 2020 startet für die AIDAmar mit einer Weihnachtsreise die Saison. Die 7-tägigen Reisen beginnen jeweils am Samstag bzw. ab Gran Canaria am Sonntag.

Orient und westliches Mittelmeer gestrichen

Die Infektionsraten auf den Kanaren liegen seit einiger Zeit stabil auf niedrigem Niveau. Zudem hat die spanische Regierung klare Regelungen für sicheres Reisen verabschiedet, die sich mit Hygienekonzept und Präventionsmaßnahmen von AIDA decken. Der Fahrplan im Orient und im westlichen Mittelmeer folgt der Risikobewertung des RKI (Robert Koch Institut) und wird daher ausgesetzt. Alle Kreuzfahrten mit AIDAstella und AIDAprima, die zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 26. Jänner 2021 geplant waren, werden abgesagt. (red.)