Island: Digitale Messe

Sowohl Visit Iceland als auch die Mitaussteller freuen sich alte Freunde und Partner wieder zu treffen sowie neue Kontakte zu knüpfen. Zwischen 10 und 18 Uhr können Teilnehmer die isländischen Aussteller treffen und im interaktiven Chat oder Videogespräch persönlich sprechen.

Anmeldung: HIER

Datum / Beginn: 05. November, 10 Uhr

Info: Visit Iceland Visit Iceland ist das offizielle Marketingbüro für Island, um Besucher in das Land zu locken. Als Plattform für in- und ausländische Island-Spezialisten sowie Partner bildet Visit Iceland ein Netzwerk, welches in Zusammenarbeit mit der isländischen Tourismusindustrie unter der Dachmarke Inspired by Iceland operiert. Die offizielle Webseite für Reiseinteressierte hält viele Tipps und Anregungen für einen Islandtrip bereit. www.visiticeland.com