Plantours Kreuzfahrten: Expeditionen auf dem Fluss

Im Juni und Oktober gleitet das Boutique-Schiff den Küstenstrom hinauf, 85 Kilometer landeinwärts bis zum Kummerower See. Kaum ein Fluss in Deutschland ist von so viel wilder Natur umgeben wie die Peene.

Naturerlebnis für 81 Gäste

Weitere Attraktionen der in Stralsund startenden und endenden siebentägigen „Fluss-Expedition“ sind die Passage auf der Ostsee nach Hiddensee mit anschließender Planwagenfahrt sowie das Kreuzen auf dem Greifswalder Bodden. Neben Hiddensee und Stralsund stehen auch Anklam, Wolgast, Lauterbach und die Kaiserbäder auf Usedom auf dem Fahrplan.

MS Sans Souci auf der Peene:

Termine: 2. Juni und 5. Oktober 2021

Preise: ab 1.199 EUR pro Person in der Zweibett-Außenkabine (red)