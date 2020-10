Webinar: Malaysia und Qatar Airways Malaysia

Teil des Webinars sind zudem Informationen zur aktuellen Situation und den Schutzmaßnahmen im Land und während des Fluges.

Destinationskenntnisse auffrischen

Interessierte Reisebüros und Reiseveranstalter erhalten schlagfertige Verkaufsargumente und einen Einblick in das südostasiatische Land sowie die Airline Qatar Airways. Ein Augenmerk wird dabei nicht nur auf allgemeine Fakten gelegt, sondern auch auf Insiderwissen und -tipps. Anhand einer Bucket List für Malaysia werden die Must Sees des Landes aufgezeigt, sodass Kunden allumfassend beraten werden können. Mit Hilfe des Webinars lassen sich Destinationskenntnisse auffrischen und ein umfassender Blick über Qatar Airways und das Streckennetz erhalten. Bei einer anschließenden virtuellen Frage- und Gesprächsrunde erhalten Expedienten zudem Antworten auf all ihre Fragen. Unter allen Teilnehmern werden Überraschungspakete von Qatar Airways und Tourism Malaysia verlost. (red)

Termin: Mittwoch, 22. Oktober 2020

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Anmeldung HIER