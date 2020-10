Aegean startet Verkaufsaktion

Der Verkaufszeitraum läuft vom 14. bis 19. Oktober 2020, für den Reisezeitraum 17. November 2020 bis 10. März 2021 und gilt für alle internationalen von Aegean (390) durchgeführten Nonstop-Flüge ab/bis Wien. So können Kunden beispielsweise bereits ab 49,83 EUR one way von Wien nach Athen fliegen. (Der Tarif bezieht sich auf die Light Fare in der günstigsten Buchungsklasse /inkl. Steuern und Gebühren.)

Athen erleben

Griechenlands Hauptstadt verzaubert das ganze Jahr über seine Besucher. Hier trifft Vergangenheit auf Zukunft und die antiken Monumente bilden den Hintergrund zu einer neuen und trendigen Stadt. Gerade durch diese großen Kontraste ist es so spannend in Athen auf Entdeckungsreise zu gehen.

Weitere Informationen finden Sie hier im Online-Reiseführer. (red)