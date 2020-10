Qatar: Online-Seminar zur Wüstenmetropole

Im Mittelpunkt der 30-minütigen Seminare, welche von den deutschsprachigen Destinationsmanagern gehalten werden, stehen die Themen Sightseeing und Strandurlaub in Qatar. Die virtuellen Präsentationen finden am Mittwoch, den 21. Oktober 2020 um 08.30 Uhr sowie am Dienstag, den 17. November 2020 um 17.00 Uhr statt. Beide Termine behandeln das gleiche Thema: „Qatar – Sightseeing und Strandurlaub im Wüstenstaat“.

Anmeldung zur Online-Schulung:

Seminar am 21. Oktober um 08:30 Uhr: Link hier

Seminar am 17. November um 17:00 Uhr: Link hier

Qatar ist bekannt für seine imposante Skyline, erstklassige Unterkünfte und ein reiches Kulturerbe. Die hochwertige Hotellerie, zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, das ganzjährig sonnenreiche Klima sowie die arabische Kultur sorgen für ein abwechslungsreiches Urlaubserlebnis. In den letzten Jahren hat sich Qatar mehr und mehr als eigenständiges Urlaubsziel, mit einer Kombination aus Städtetrip und Strandaufenthalt, etabliert. (red)