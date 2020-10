Lombardei Online-Workshop

An der Veranstaltung nehmen 12 Anbieter aus der Region des Lago d’Iseo teil, darunter Vertreter von DMC's, Hotels und Attraktionen. An digitalen Messeständen mit realen Ansprechpartnern werden die Roadshow-Teilnehmer im persönlichen Austausch beraten. Für Reiseprofis, die am virtuellen Workshop teilnehmen und alle Aussteller treffen, gibt es auch Preise zu gewinnen.

Datum / Uhrzeit:

Mittwoch, 7. Oktober 2020 / 09:30 bis 17:30 Uhr

Anmeldung:

https://lakeiseolombardia.aviarepsvirtualfairs.com/register-here/

Mehr Informationen:

Lagoiseo@aviareps.com (red)