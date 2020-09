Dertour: Herbsturlaub in Südtirol

Der Herbst zählt in Südtirol zur schönsten Jahreszeit: Urlaubern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an Outdoor-Aktivitäten wie Bergwandern, Klettern und Radfahren, verbunden mit der hervorragenden heimischen Küche, den guten Weinen und der norditalienischen Kultur.

Ein Besuch des weltbekannten Ötzi in Bozen, ein Bummel durch die Kurstadt Meran oder eine Besichtigung des mächtigen Schlosses in Schenna bieten eine willkommene Abwechslung zu den sportlichen Tagen in den Bergen. Zudem ist Südtirol sehr gut mit dem Auto oder Zug zu erreichen, was aktuell von großem Vorteil ist.

Preisbeispiele Dertour: