MS Europa 2: Sechs Kanaren-Reisen im Winter

Insgesamt veröffentlicht Hapag-Lloyd Cruises heute neun neue Reisen für die MS Europa 2 von Mitte Oktober 2020 bis Anfang Jänner 2021. Nach zwei Kurzreisen in der Ostsee bricht sie Anfang November auf eine Seereise über den Atlantik in Richtung Teneriffa auf. Auf sechs Reisen erkundet das kleine Luxusschiff im Anschluss die sommerliche Inselwelt der Kanaren. Buchungen sind ab sofort möglich.

Neun neue Reisen ab Mitte Oktober

Zum Auftakt der Wintersaison führen zwei Kurzreisen entlang der Ostseeküste. Mit Malmö und Göteborg stehen zwei der beliebtesten Städte im Norden auf dem Programm, historisches Flair erwartet die Gäste in Danzig und Wismar. Nach der Repositionierungsfahrt über den Atlantik sind dann die sechs Kanaren-Reisen mit Anläufen auf Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, El Hierro und Madeira geplant. Neben anspruchsvollen kulturellen Landausflügen in kleinen Gruppen, immer in Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen und im Rahmen von Hygienemaßnahmen, stehen auch Outdoor-Aktivitäten auf dem Programm, so z.B. mit der schiffseigenen Fahrradflotte.

Verringerte Gästezahl - Mehr Platz

Auf insgesamt elf Decks bietet die MS Europa 2 eines der größten Raumangebote pro Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff. Dabei verfügt das Schiff ausschließlich über Suiten mit eigener Veranda mit einer Größe von 35 bis 114 m². Die verringerte Gästezahl sorgt für ein Crew-Passagier-Verhältnis von eins zu eins und damit für einen noch individuelleren Service.

Hygiene- und Präventionsmaßnahmen

Die Wiederaufnahme der Seereisen von Hapag-Lloyd Cruises erfolgt weiterhin schrittweise. Maßgeblich bleiben die Leitsätze der zuständigen Behörden, die in Koordination mit CLIA Deutschland sowie in Zusammenarbeit mit Experten erarbeitet wurden. (red)