VIVA Cruises: Zusätzliche Kurzreise auf dem Rhein

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kurzreisen ab/bis Frankfurt hat VIVA Cruises kurzfristig eine zusätzliche Kurzreisen ins Programm aufgenommen. So bietet der Flussreiseveranstalter im Dezember 2020 neben der Main-Route nun im Wechsel eine Vier-Nächte-Kreuzfahrt auf dem Rhein an Bord der MS Robert Burns an.

Kurzreisen ab/bis Frankfurt

Der Startschuss für die Kurzreisen fällt am 28. November 2020 mit einer Fahrt auf dem Main über Wertheim, Miltenberg bis nach Würzburg. Zielhafen ist wieder Frankfurt. Hier starten auch die Vier-Nächte-Kreuzfahrten in Richtung Rhein mit Stopps unter anderem in Mannheim und Speyer. Somit können die beiden Routen auch zur 9-tägigen Flussreise kombiniert werden.



Auch zu Weihnachten und Silvester kann die Kurzreise auf dem Rhein mit der MS Robert Burns gebucht werden. Hier erwartet die Gäste festliche Stimmung an Bord und ein besonderes Menü zu den Festtagen sowie zum Silvesterabend.

Die Kurzreisen sind ab 450 EUR pro Person in einer Zwei-Bett-Kabine buchbar und bieten dank des Hygienekonzepts, der VIVA’s Checkliste, die unter anderem eine Maximalbelegung von 70% der Gästekapazität vorsieht, den Gästen eine entspannte Reise mit hohem Sicherheitsfaktor.

Serviceleistungen vor und während der Reise

Die MS Robert Burns wurde 2018 gebaut und besticht mit einer modernen, hellen Einrichtung, großzügigen Zwei-Bett-Kabinen und vier Suiten mit Balkon.

Gäste genießen während der gesamten Reise das VIVA All-Inclusive. Damit sind ganztags Vollpension sowie hochwertige Getränke, Trinkgelder und die Minibar auf der Kabine enthalten. Speisen können die Gäste entweder im Gourmet-Restaurant in dem À-la-carte-Menüs serviert werden oder im Bistro, das als Alternative zum Hauptrestaurant fungiert, und ebenfalls im VIVA All-Inclusive inkludiert ist.

Die 100-prozentige Zahlung der Reisen ist bis 20 Tage vor Abfahrt fällig, ein kostenloser Rücktritt ist ebenfalls bis 20 Tage vor Abfahrt möglich. Bei Nutzung als Einzelkabine wird lediglich ein Zuschlag von 10% veranschlagt. (red)