Überwintern auf Barbados

Die Anreise ist in diesem Jahr einfach wie nie, da die Lufthansa-Gruppe die Strecke Frankfurt-Bridgetown ab dem 29. Oktober zwei Mal pro Woche mit einem Direktflug bedient. Zudem fliegt British Airways von London-Heathrow ab dem 25. Oktober 2020 täglich zur östlichsten Insel der kleinen Antillen.

Entspannte Anreise

Dank des umfangreichen Streckennetzes der Lufthansa gibt es im Winter Verbindungen von den großen deutschen sowie europäischen Flughäfen aus nach Barbados. Von Frankfurt aus geht es jeden Donnerstag und Samstag um 10.20 Uhr gen Bridgetown – ideal, um am Ankunftstag vor Ort noch Zeit am Strand zu genießen. Da die British Airways-Maschine nachmittags startet, sind für Reisende aus Deutschland Anschlussflüge von Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Frankfurt, München und Stuttgart entspannt möglich. Der neue Nonstop-Flug von British Airways ab London-Heathrow hebt täglich um 14.30 Uhr, die Flugdauer ab London beträgt knapp neun Stunden.

Sicheres Reisen trotz Covid-19

Um für die Gesundheit und Sicherheit von Einheimischen und Reisenden zu sorgen, hat Barbados ein umfangreiches Protokoll ins Leben gerufen. Bis zu 24 Stunden vor der Einreise müssen Deutsche unter travelform.gov.bb ein Einreiseformular ausfüllen. Zudem ist ein PCR-Test auf Covid-19, der bis zu 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, auf der Website hochzuladen und eine Kopie des negativen Testergebnisses bei der Einreise auf Barbados vorzulegen. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis nachweisen kann, muss am Flughafen einen PCR-Test machen und entweder in einer zugewiesenen (kostenfrei) oder einer selbstgewählten Unterkunft (Preise variieren je nach Hotel) in Quarantäne auf das Ergebnis warten. Am Flughafen von Barbados wird bei allen Passagieren Fieber gemessen. Reisende aus „medium risk“-Ländern werden im Zeitraum von 14 Tagen ab Anreise unregelmäßig von den Gesundheitsbehörden kontaktiert und nach dem Auftreten von Symptomen gefragt. Diese Kontrollen entfallen, sobald sich die Reisenden freiwillig innerhalb von fünf bis sieben Tagen ab Anreise erneut einem PCR-Test unterziehen und ein negatives Testergebnis erhalten.

Weitere Informationen zu Reisen nach Barbados in Zeiten von Covid-19 finden Sie HIER