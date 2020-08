TUI Pep Offer für Griechenland

Passend dazu gibt es auch günstige Flug-only-Preise von Innsbruck und Salzburg nach Kos und Karpathos ab 69 EUR. Der Flugpreis ist gültig für eine Person mit maximal einer Begleitperson und einem Kind von 2 bis 12 Jahre.

Auf der Insel Kos kostet im 4-Sterne Club TUI Magic Life Marmari Palace je nach Verfügbarkeit eine Nacht pro Person im Doppelzimmer mit All inclusive 45 EUR. Kinder von 2 bis 15,99 Jahre zahlen pro Nacht 10 EUR. Angebot gültig für den Reisezeitraum 18. bis 31. August 2020 für maximal 2 Erwachsene und 1 Kind bzw. 3 Erwachsene im Doppelzimmer.

Im 4-Sterne Club Robinson Daidalos kostet je nach Verfügbarkeit eine Nacht pro Person im Doppelzimmer mit Vollpension made by Robinson 70 EUR bzw. im Einzelzimmer 80 EUR. Kinder von 2 bis 5,99 Jahre zahlen pro Nacht 20 EUR. Kinder im Alter von 6 bis 14,99 zahlen pro Nacht 25 EUR. Angebot gültig für den Reisezeitraum 19. August bis 21. Oktober 2020.

Flüge Griechenland/Kos:

Ab/bis Innsbruck, Reisezeitraum: 19.08. – 23.09.2020 (Letzter Hinflug)

Flugdaten: Mittwoch (EWG 5636)

Aufenthaltsdauer: 7 Tage

Flug-PEP-Preis: 69 EUR

Ab/bis Salzburg, Reisezeitraum: 19.08. – 14.10.2020

Flugdaten: Mittwoch (EWG 4382)

Aufenthaltsdauer: 7 Tage

Flug-PEP-Preis: 89 EUR

Zusätzlich wird das Flug-only Pep Offer ab Salzburg auf die griechische Insel Karpathos um 69 EUR verlängert. Der Flugpreis ist gültig für den Buchungszeitraum 10. bis 24. August 2020 für eine Person mit maximal drei Begleitpersonen oder drei Kindern von 2 bis 12 Jahre.

Flüge Griechenland/Karpathos:

Ab/bis Salzburg, Reisezeitraum: 18.08. – 01.09.2020 (Letzter Hinflug)

Flugdaten: Dienstag

Aufenthaltsdauer: 7 Tage

Flug-PEP-Preis: 69 EUR

Flugbuchung und Hotelreservierung für TUI Magic Life Marmari Palace per Mail an reisestelle@tui.at und yield@tui.at, Hotelreservierung mit ROBINSON Reservierungsformular an verkaufsfoerderung@robinson.com (red)