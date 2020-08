Dertour: Startklar für die Urlaubssaison 2021

Durch die frühe Buchbarkeit können sich Gäste schon jetzt die beliebtesten Reisetermine in den Sommer- und Herbstferien des kommenden Jahres sichern und gleichzeitig von attraktiven Frühbuchervorteilen profitieren. Wer sich zeitnah entscheidet, erhält zudem ein Sonderumbuchungsrecht, mit dem der Urlaub 2021 sorgenfrei geplant und gebucht werden kann: Für Buchungen bis 30.9.2020 mit Abreisetermin zwischen dem 1.10.2020 und 31.10.2021 gilt für die meisten Produktgruppen die Sonderumbuchungsregelung der DER Touristik mit kostenloser Umbuchungsmöglichkeit bis 14 Tage vor Anreise. Ausgenommen sind dynamische Produkte, Kreuzfahrten, Flüge der DER Touristik Ticket Factory und Veranstaltungstickets.

Bereits mehr als 2.000 Angebote buchbar

In Spanien ist schon ein großes Angebot verfügbar: Sowohl auf den Kanaren als auch auf den Balearen können Kunden aus jeweils 300 Hotels wählen, die schon heute bis Oktober 2021 buchbar sind. Auch für Griechenland mit den beliebten Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Korfu kann die Urlaubsplanung 2021 beginnen: Insgesamt 400 Hotelangebote sind bei den Veranstaltern der DER Touristik für diese Inseln bereits verfügbar. Weitere buchbare Badeziele sind u. a. Tunesien, Bulgarien und die polnische Ostseeküste.

Aldiana, Nordland oder die Ferne

Exklusiv bieten die Veranstalter der DER Touristik im kommenden Sommer die beliebten Aldiana-Clubs an und haben diese bereits für Buchungen frei geschaltet. Die insgesamt neun Anlagen für hochwertigen Cluburlaub in Österreich, Griechenland, Italien, Spanien und Tunesien sind bereits bis 31.10.2021 buchbar. Auch Liebhaber der Nordischen Länder werden jetzt schon fündig: So sind bei Dertour bereits die beliebtesten Autotouren auf Island, in Norwegen, Schweden und Finnland für den kommenden Sommer buchbar. Für Irland sind fast alle Auto- und Bahnerlebnisreisen für den Sommer 2021 zur Buchung freigeschaltet. Ob Afrika, Asien, der Indische Ozean oder die Karibik: Wen es im kommenden Jahr in die Ferne zieht, der kann bei den Veranstaltern der DER Touristik schon jetzt bis zum Abreisetermin Oktober 2021 auf das gesamte Hotel- und Rundreisen-Portfolio zugreifen. (red)