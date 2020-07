DER Touristik: Sicher-Sorglos-Paket für einen entspannten Urlaub

Ab sofort inkludieren Dertour und Meiers Weltreisen bei allen neu gebuchten Flugpauschalreisen mit Abreise bis zum 31.12.2020 den Service einer Sonderhotline zu Einreise- und Gesundheitsthemen an. Dabei unterstützen speziell geschulte Mitarbeiter sowie Experten des Analytik-Labors Kneißler, Virologen und Ärzte rund um die Uhr bei Gesundheitsthemen und speziellen Einreisethemen.

Umfangreiche Unterstützung im Urlaubsort

Sollte es bei Flugpauschalreisen während des Urlaubs zu einer Corona-Erkrankung kommen, sei eine engmaschige Betreuung garantiert. Besonders wichtig sei, wenn aufgrund einer Quarantänemaßnahme Unterbringungskosten anfallen würden, die nicht von der jeweiligen Regierung des Urlaubslandes übernommen werden, so trage die DER Touristik diese Kosten für 14 Tage. Auch eventuell anfallende Kosten für Rückflugtickets würden für die Flugpauschalreisegäste getragen. Mit dieser Übernahmegarantie der Kosten für Quarantäne und Rückflugtickets seien Gäste der DER Touristik bestmöglich abgesichert, heißt es in der Presseaussendung weiter. Die DER Touristik übernehme auch die Organisation der Heimreise von Familienangehörigen, die sich im Zielgebiet befinden und nicht von der Quarantäne betroffen sind – inklusive möglicher Umbuchungsgebühren, heißt es in der Presseaussendung des Veranstalters.

Die Leistungen auf einen Blick