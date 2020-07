Emirates fliegt wieder auf die Seychellen

Mit 1. August fliegt Emirates wieder fünfmal wöchentlich auf die Seychellen und bietet damit Reisenden aus Österreich einen komfortablen Zugang via Dubai zu diesem beliebten Urlaubsziel im Indischen Ozean. Geflogen wird mit einer Boeing 777-300ER. Darüber hinaus wird Emirates ab dem 4. August ihr Angebot für die Malediven von derzeit fünf auf sechs wöchentliche Flüge erhöhen, um der gestiegenen Kundennachfrage gerecht zu werden.

Emirates bedient derzeit über 60 Destinationen in seinem Netzwerk und ermöglicht damit ihren Kunden wieder Reisen zwischen Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum durch eine Verbindung via Dubai. Von Wien nach Dubai (EK128) und retour (EK127) bietet Emirates derzeit vier wöchentliche Flüge an.

Flexible Buchungen

Mit der schrittweisen Wiederöffnung der Grenzen im Laufe des Sommers hat Emirates ihre Buchungsrichtlinien überarbeitet, um den Kunden mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplanung zu bieten. Kunden, deren Reisepläne durch COVID-19-bezogene Flug- oder Reisebeschränkungen beeinträchtigt werden, können ihr Ticket, das 24 Monate gültig ist, einfach behalten und auf einen späteren Flug umbuchen, Reisegutscheine zur Verrechnung mit zukünftigen Buchungen bei Emirates anfordern oder Rückerstattungen über ein Online-Formular auf der Website von Emirates oder im Reisebüro beantragen. (red)