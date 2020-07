TUI Summer Deals für Griechenland

Sowohl Paare mit flexiblen Urlaubszeiten, als auch Familien, die spontan Urlauben wollen, profitieren ab sofort von attraktiven Reiseangeboten für den Reisezeitraum Juli bis November 2020 inklusive kostenlosem TUI „Covid Protect“-Reiseschutz. Die Aktion gilt bei Neubuchung bis 31. August 2020 für ausgewählte Reisen bis 30. November 2020. Darunter sind auch viele Hotel- und Clubanlagen der Marken TUI Blue, TUI Magic Life, TUI Suneo, Robinson und Riu sowie der Konzepthotels von TUI Kids Club.

Angebote für Griechenland

TUI bietet ab August insgesamt 35 Flüge pro Woche ab Österreich zu den beliebtesten griechischen Inseln, wie Kreta, Rhodos, Korfu, Karpathos, Korfu und Zakynthos. Die ersten Sommerflieger auf das griechische Festland Preveza und die kleine griechische Insel Skiathos starten mit Austrian Airlines am 1. August ab Wien. Skiathos – mit seinen vielen kleinen, familiär geführten Hotels – verspricht einen ruhigen und gemütlichen Meerurlaub mit griechischer Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Eine Woche im Hotel Muses auf Skiathos mit Flug ab Wien z.B. am 8. August 2020 kostet mit Frühstück ab 674 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Die Insel Kos wird neben Wien und Salzburg ab 5. August auch ab Innsbruck mit Eurowings erreichbar sein. Die Insel bietet bis in die Herbstmonate hinein optimale Bade- und Wandertemperaturen. Ein absolutes Muss auf Kos ist ein Ausflug in das malerische Bergdorf Zia. Das kleine Dorf Zia begeistert nicht nur mit seiner traumhaft schönen Lage und Ursprünglichkeit, sondern auch mit seinem berühmten Zimtsaft. Eine Woche im familienfreundlichen TUI Kids Club Atlantica Mikri Poli Kos mit Flug ab Salzburg z.B. am 29. Juli 2020 kostet auf Basis All Inclusive ab 491 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Die beliebte Insel Karpathos wird ab 4. August neben zwei wöchentlichen Wien-Abflügen mit Austrian Airlines auch ab Salzburg mit Eurowings angeflogen. Die griechische Badeinsel bietet herrliche Strände und ruhige Badebuchten sowie griechisches Flair und aufregende Landschaften, die zum Wandern einladen. Ein besonderes Highlight der Insel ist das traditionsreiche Dorf Olympus – eines der außergewöhnlichsten Bergdörfer Griechenlands. Eine Woche im Hotel Kyra Panagia auf Karpathos mit Flug ab Wien z.B. am 2. August 2020 kostet mit Frühstück ab 533 EUR pro Person im Studio Typ1.

Weitere Preisbeispiele:

Eine Woche im TUI Suneo Achilleas Beach auf Kos mit Flug ab Wien z.B. am 3. August 2020 kostet auf Basis All Inclusive ab 658 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Eine Woche im TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta mit Flug ab Innsbruck z.B. am 31. Juli 2020 kostet auf Basis All Inclusive ab 777 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Eine Woche im familienfreundlichen TUI Kids Club Aquila Rithymna auf Kreta mit Flug ab Wien z.B. am 1. August 2020 kostet mit Halbpension ab 860 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Eine Woche im familienfreundlichen TUI Kids Club Alex Beach auf Rhodos mit Flug ab Salzburg z.B. am 1. August 2020 kostet auf Basis All Inclusive ab 967 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Eine Woche im TUI Magic Life Plimmiri auf Rhodos mit Flug ab Wien z.B. am 2. August 2020 kostet auf Basis All Inclusive ab 1.365 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Reiseschutz für alle TUI-Gäste

TUI bietet in Kooperation mit AXA Partners allen TUI-Gästen, die bis Ende 2020 in den Urlaub reisen, einen neuen kostenlosen Covid-19-Versicherungsschutz. Der „Covid Protect“-Reiseschutz von TUI deckt allfällige Zusatzkosten, die im Zusammenhang mit Covid-19 entstehen, ab und bietet eine 24/7-Notfall-Hotline inklusive App mit medizinischer Telebetreuung während des Urlaubs. (red)