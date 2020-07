KLM: Ausbau der Flugstrecken in Asien und Europa

KLM bietet – nach einer fünfmonatigen Pause - wieder einen wöchentlichen Flug nach Shanghai an, der mit einer Boeing 777-300 durchgeführt wird und auf ausgehenden und eingehenden Flügen in Seoul (Südkorea) zwischenlandet. Mit der Wiedereröffnung der Strecke Amsterdam-Shanghai unterstreiche KLM die Bedeutung des chinesischen Marktes in seinem Netzwerk. „Die Wiederaufnahme der Flüge nach Shanghai ist ein vorsichtiges, aber positives Zeichen der Erholung und zeigt unsere guten Beziehungen zu China und unseren dortigen Partnern. KLM erweitert sein Netzwerk sorgfältig, um sicherzustellen, dass unsere Kunden so viele Ziele wie möglich zur Auswahl haben. Die Tatsache, dass wir Shanghai jetzt wieder anbieten können, ist ein wichtiger Meilenstein beim mühsamen Wiederaufbau des KLM-Streckennetzes in einer schwierigen Zeit“, erklärt KLM Präsident & CEO Pieter Elbers

Irland und England

Das europäische Netzwerk der niederländischen Fluggesellschaft wird um Cork erweitert. Ab dem 3. August wird die zweitgrößte Stadt Irlands täglich von KLM mit Schiphol verbunden. Die Embraer 175 verfügt über 20 Sitzplätze in der Business Class, 8 in der Economy Comfort und 60 in der Economy Class.

Ab dem 31. August fliegt KLM Royal Dutch Airlines täglich zwischen dem Flughafen Amsterdam Schiphol und Southampton, der größten Stadt südlich von London. Die Flüge werden mit ebenfalls mit der Embraer 175 mit einer Kapazität von 88 Passagieren durchgeführt. Southampton ist das siebzehnte Ziel der Airline in Großbritannien. (red)