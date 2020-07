Mit Olimar an die schönsten Küsten Südeuropas

Der Reisespezialist bietet Urlaubern auch im Sommer 2020 zahlreiche Destinationen in Südeuropa. Den Anfang machte jüngst Portugal, jetzt folgen Spanien, Italien und Kroatien mit freien Kapazitäten noch in diesem Sommer.

Portugal: Goldküste oder Porto Santo

Portugal ist eines der Länder Südeuropas, das durch vergleichsweise frühe Schutzmaßnahmen, besonders gut durch die Krise gekommen ist. Viele Hotels und Freizeiteinrichtungen wurden mit dem „Clean & Safe“-Siegel der portugiesischen Tourismusorganisation ausgezeichnet. Darüber hinaus bieten Portugals Küsten – allem voran die Algarve im Süden des Landes – ausreichend Platz für Abstände zwischen den Badegästen.

Ein Tipp unter Portugals Atlantikinseln ist das sonnenverwöhnte Porto Santo unweit von Madeira. Denn Porto Santo hat nur knapp 5.500 Einwohner. Auf die Insel gelangt man am besten per Nonstop-Flug ab Köln/Bonn, den Olimar im September und Oktober anbietet. Übernachtet werden kann in erster Strandlage z. B. im Porto Santo Hotel & Spa (7 Nächte im Doppelzimmer Superior mit Frühstück, Flug und Transfer ab 659 EUR p. P.) oder im Vila Baleira Hotel Resort & Thalasso Spa (7 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension, Flug und Transfer ab 699 EUR p. P.).

Spanien: Costa de la Luz, Andalusiens Sonnenküste

Die 270 km lange „Küste des Lichts“ erstreckt sich entlang des Atlantiks bis nach Portugal. Eingebettet in Dünen und Pinienwäldern findet man hier noch echte Geheimtipps und einsame Strände in unberührter Natur. Wer einen Urlaub an der Costa de la Luz, z. B. im Hipotels Barrosa Park in Novo Sancti Petri verbringt (1 Woche im Doppelzimmer mit Frühstück ab 499 EUR p. P.), kann den Aufenthalt mit Tagesausflügen zu historischen Städten wie Jerez de la Frontera, Cádiz und Sevilla verbinden oder eines der typischen, weißen Dörfer Andalusiens besuchen. Die Gegend ist zudem – ähnlich wie die Algarve – reich an Golfplätzen.

Italien: Sonnenbaden im Süden des Landes

Wer im August oder September zum Erholen nach Italien reisen möchte, findet in Kalabrien, Sizilien und Sardinien die längsten Sonnenstunden. Ob an prominenten Orten oder an einem ruhigen, einsamen Badestrand – Italien kann jetzt wieder bereist werden, wenn auch, wie in vielen Teilen Europas, weiterhin mit Sicherheitsauflagen. Olimar bietet für kurzfristige Bucher ein Appartement in der Punta Falcone Residence in Santa Teresa Gallura im Norden Sardiniens. Aktuell verbringt man hier zu zweit eine Woche mit Frühstück ab 627 EUR pro Person.

Kroatien: Aktiv- und Strandurlaub in Istrien

Als Preistipp für Kroatien hält Olimar u.a. das Plava Laguna Resort – Laguna Bellevue in Poreč auf der istrischen Halbinsel bereit. Eine Woche im Studio gibt es bei einer Anreise zu zweit schon ab 217 EUR pro Person. Neben der wunderschönen Küste hat Istrien eine vielseitige Natur zu bieten: ein Paradies für Wanderer und Biker.

Corona-Schutz bis Ende Oktober

Für Neu-Buchungen mit Reisebeginn bis 31. Oktober 2020 gilt eine Stornogebühr von 30 EUR bis vier Wochen vor Abreise (ausgenommen sind tagesaktuelle Flüge). Über aktuelle Entwicklungen und Sicherheitsauflagen für Portugal, Spanien, Italien und Kroatien informiert Olimar auf der Seite olimar.de/aktuelles. (red)